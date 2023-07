Agenda de este martes día 11 de julio, en la zona norte

—-Quedan 173 días para finalizar el año.

—-Día Mundial de la Población.

–La Iglesia celebra la festividad de San Benito de Nursia. Fundó la orden de los benedictinos cuyo fin era establecer monasterios basados en la autarquía, es decir, autosuficientes. Es considerado patrón de Europa y patriarca del monacato occidental. Santos Olga, Pío, Cindeo, Abundio y Cipriano.

TAL DÍA COMO HOY

–( 2010)-La Selección Española de Fútbol se proclama campeona del Mundial de fútbol de Sudáfrica venciendo en la final 1 a 0 (marcado por Andrés Iniesta en el minuto 116) a la Selección de Países Bajos

EL TIEMPO HOY

—-Se anuncia un día con chubascos dispersos. Una temperatura máxima de 23 º y una mínima de 19º. Lluvia probable, 60 % por la mañana y por la noche. Humedad 78 %. Indice UV, muy alto 9. Viento ligero de 2 a 18 km/h.

El sol sale a las 7.02 horas. Se pone a las 22.14 horas.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE DE GALICIA

—-La unidad móvil se encuentra hoy por la mañana en en Arsenal Militar, deante de la enfermería, de 9.30 a 14.30.

HORÓSCOPO

—-¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 11 de julio? Cáncer

.

FESTIVAL DEL MUNDO CELTA

En Ortigueira

—-Nueva edición del famoso Festival de Ortigueira, declarado de interés turístico internacional, que este año se celebrará del 9 al 16 de Julio.

Los conciertos son gratuitos y los asistentes podrán disfrutar con las actuaciones de grupos de música folk de ámbito internacional.

Este martes

BERPIZTU, A EXPO

De 9.00 a 13.30 h.-“Berpiztu, la expo” de Sonia Navas y Sindo Novoa.

Sala de exposiciones nen el claustro bajo del Concello, de lunes a

sábado.

A TRAVÉS DO NOSO OBXECTIVO

De 9.00 a 13.30 h. “A través do noso obxectivo” de Juan Ocaña y Pedro Michelena.

Sala de exposiciones en el claustro bajo del Concello, de luns a

sábado.

O ARRANXO FOLK CONTEMPORÁNEO

De 11.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h. Curso de iniciación a la armonía tradicional impartido por Pedro

Pascual en el CEIP José María Lage.

TRIKITRÍ

A las 22:00 horas, Escenario Estrella Galicia.

El grupo nace a principios de 2020 formado por cuatro músicos de Fene (A Coruña) con un largo bagaje en grupos de música tradicional, folk y otros estilos en la comarca de Ferrolterra tales cómo Airiños de Fene, Silvardeira, Eiravedra, Encrucijada, Hinojo, Los Cempés, Pettitswing o Mr. Dixie.

ALGAIRE

A las 23:15 horas. Escenario Estrella Galicia.

Algaire nace en 2019 con el deseo de darle un aire nuevo a la música asturiana partiendo siempre de su tradición. Su repertorio mezcla sonidos tradicionales y contemporáneos, al igual que recoge piezas de siempre y temas propios, para acercar este tipo de música a públicos que no están familiarizados con ella. En su disco Coral y Marea (2022), apoyado por 171 micro mecenas, colaboran con Xabier Díaz, José Manuel Tejedor, Guadi Gallego y David Varela, entre otros grandes nombres de la música folk.

ELEPHANT SESSIONS

A las 00:30 horas. Escenario Estrella Galicia.

Elephant Sessions se forma en 2012 de la mano de Euan Smillie, Alasdair Taylor, Seth Tinsley y Greg Barry en las tierras altas de Escocia. Lanzan cuatro discos: The Elusive Highland Beauty (2014), All we have is now (2017), What Makes You (2019) y Fuere the Night (2022). Con su propuesta de música tradicional, funk, y electrónica, crean uno soy nuevo y encantador por medio de bajo, guitarras y batería, unido todo a los sonidos más tradicionales de Escocia. Ganadores del BBC Scots Trad Music Awards con los premios “Disco del año” en 2017 y “Actuación en vivo del año” en 2018, emprenden giras dentro y había sido del Reino Unido con el que ganan al publico general y experto.

ELECCIONES 23 J

En Ferrol

Partido Popular

–A las 17.00 horas en el salón de actos de Afundación (Plaza de la Constitución), acto sectorial de igualdad, “es el momento de la igualdad” con José Manuel Rey Varela; Verónica Casal, candidata al Senado; y la secretaria xeral del PpdG- Paula Prado.

LA XUNTA EN FERROL

—-A las 11.00 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará la sede de la asociación Exalcohólicos de Ferrolterra (rúa Álvaro Cunqueiro, 6).

CONCELLO DE FERROL

-A las 10.00 horas el alcalde se reune con la Asociacion Sociocultural ASCM.

-A las 11.00 horas el alcalde se reune con la directiva de Teima Down Ferrol.

EN LO CULTURAL

—-A las 11.00 horas en el Parque Freixeiro, de Narón, presentación de la VII edición de Jazz de ría. que además de Narón, Neda y Cedeira se suma el concello de Vadoviño

—-A las 19.00 horas en la sala Carlos III de la Fundación Exponav conferencia de Bartolomé Cánovas Sánchez sobre “la fragata Magdalena, un buque ferrolano” conmemorando el 250 aniversario de su botadura en los astilleros de Ferrol..

EXPOSICIONES

En Ferrol

—-En la sala Carlos III de Exponav, del Museo de la Construcción Naval exposición “Atlánticos” en la que se muestran obras de artistas gallegos y portugueses.

—-En el Museo Naval muestra de obras de los fondos pictóricos de la Sociedad Artística Ferrolana-SAF.

En Valdoviño

—-Sonia Sueiro y Gena Hernández exposición “A4MANS”en la Casa de la Cultura. Después de tres exposiciones en común, en las que han presentado cuadros individuales, se unen en este proyecto, en el que presentan 31 obras en técnica mixta sobre lienzo y madera. La muestra, es la primera del proyecto “A4MANS”, y podrá visitarse hasta el 26 de julio (de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas; sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y domingos de 10:00 a 14:00 horas).

En Fene

—-La muestra Pacto Verde Europeo del centro Europe Direct A Coruña se presenta en Fene con el objetivo de acercar a la ciudadanía de manera didáctica y sencilla los objetivos y medidas de la política medioambiental y climática de la Unión Europea.

La exposición, que está situada al aire libre para facilitar el acceso al vecindario , donde podrá visitarse en la plaza de 10 de marzo , en San Valentín, hasta el 14 de julio.

En Mugardos

—-En el Local Social de Mayores exposición exposición «Nós tamén fomos emigrantes. Fotografías da Axencia EFE sobre a emigración española no século XX».

Se podrá visitar hasta el próximo 29 de agosto, de lunes a viernes en horario de 17.30 a 20.00 h.

En Cerdido

—-El Ayuntamiento de Cerdido recupera el programa cultural de difusión artística y artesanal «Unha obra, unha mirada” para acercar a la población rural creaciones culturales a través de dependencias públicas.

La primera exposición corre a cargo de Xosé Iglesias, este autor, marinero universal y polífacético artista de Cee, destaca por su trabajo de pintura, escultura y sus libros de poesía, como por ejemplo “Nación Mar” o “Atlántico Norte, chamádeme Ismael”. En toda su obra prima el mar como protagonista, debido a su vínculo desde que era niño. Presenta su obra hasta el 31 de julio en la Casa del Ayuntamiento, en horario de visitas de 08 h a 14:30 h.

EN MOECHE

—-La sexta edición de la feria de ganado vacuno de Moeche ya tiene fecha. El monográfico se celebra el domingo 23 de julio, reuniendo los puestos habituales de todas las citas bimensuales junto a una muestra representativa del potencial ganadero de la comarca y del resto de Galicia, especialmente los relacionados con la crianza de ganado bovino, vacuno y bueyes con carne de la más alta calidad.

Numerosas actividades paralelas se están preparando para la jornada, entre ellas la exposición ganadera de la Asociación de Criadores de Rubia Galega (ACRUGA) o una exhibición de perros de pastoreo.

Además, también se convoca el cuarto concurso fotográfico, con el objetivo de poner en valor a través de la imagen tanto el trabajo ganadero como la forma de vida en el campo. Este año, como novedad, se ha añadido al concurso una nueva categoría sobre la infancia.

Las fotos se pueden enviar hasta el 16 de julio a la cuenta concellodemoeche@gmail.com