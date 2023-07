Ola ferrol-Un verano con arte,

Carlos Barcón, periodista por afición, pintor por vocación.

VERANO CON COLOR.



Fundación Exponav, titulada «Atlánticos«, formada por artistas gallegos y portugueses, y que se abrirá este jueves día 6 del actual, a las 7 de la tarde y que es comisariada por la activa profesional, Cristina Carballedo, historiadora de

Señalar esa significada exposición que nos viene y que se ofrece en la Fundación Exponav, titulada «Atlánticos«, formada por artistas gallegos y portugueses, y que se abrirá este jueves día 6 del actual, a las 7 de la tarde y que es comisariada por la activa profesional, Cristina Carballedo, historiadora de arte, guía de turismo especializado de Galicia, etc.. y por parte de los portugueses, del pintor y presidente de Artistas de Gaia Cooperativa Cultural, Agosthino Santos, y en donde mostrarán sus obras pictóricas, entre otros, los socios de la SAF, Manuel Carballeira, Corín Cervera, Barcón, Manuel Amor, Fernando Patiño, Montse Pernas, Pipo Romero y Pedro Rascado.

En esta nueva muestra de pintura, en pleno verano, sobresale la organización y montaje, en la acogedora sala Carlos III, de la fundación Exponav y que a uno le recuerda, guardando las distancias y el tiempo, la organizada en el ya pasado año 1991, por nuestro Concello Municipal de Ferrol, siendo alcalde Manuel Couce Pereiro y la organización a cargo de mi sobrino, el concejal de fiestas Carlos Cristóbal Barcón, en el Convento do Carmo, de la Cámara Municipal de Vila do Conde, con obras de Segura Torrella, Jorge Llorca, Carmen Chacón, Sergio Vázquez y Barcón.

BELLO PIÑEIRO/ IMELDO CORRAL, en el recuerdo

Y otra exposición que se anuncia es la dedicada a los insignes pintores Felipe Bello Piñeiro e Imeldo Corral, para el día 13 de los corrientes en la galería Platas, y que una vez más, a la vista y conocedores del buen hacer de ambos artistas, tenemos que decir que la pintura ferrolana, y no es un tópico, es una de la artes que con más firmeza representa el alma y la personalidad de esta ciudad, veterana, ilustrada y cargada de historia, y en este sentido es más que bueno que se sigan llevando a cabo estas muestras que giren en torno al estudio y divulgación de las figuras más significadas de la plástica ferrolana.

Mi muy querido amigo Pepe Leyra me recordó que «De ambos pintores, tengo abundantes cartas, correspondencia epistolar, especialmente la fluida correspondencia entre el Maestro de El Seijo, Bello Piñeiro y del recordado personaje de la vida cultural ferrolana, el pintor y académico, Leyra Dominguez…. años 1943,45,46,50, 52…. Epistolarios inéditos, con buena letra sobre todo, pendolista auténtico, y temas muy locales. Una de ellas, de marzo del 1946 dice textualmente:



«Mi muy querido amigo Pepe Leyra: Oí el otro día su conferencia por radio. Decirle que no me ha agradado que V. tuviera unas palabras amables y aún más que amables, hechas con verdadero cariño para mi seria un acto de hipocresía deplorable. Me gustó que me recordara, y me gustó su elogio, mis más rendidas gracias por su bondad.

Pero hay algo, que aún me gustó más, y fué la serenidad con que enflocó los problemas del Arte Ferrolano. V. podrá continuar la historia de nuestro Arte, historia que yo inicié con balbuceos muy semejantes a los de un «bebé».

Tengo además que darle las gracias por otras cosas. Supe que V. y Manolo F. Barreiro han arreglado con el mayor cuidado las imperfecciones de mi articulo.

Sé de su éxito, en todos los conceptos, y por todo lo que ha ocurrido le felicito cordialmente.

Un fuerte abrazo a Manolo Barreiro. Dígale que trabajo y que muy pronto iré a verle. Igualmente aprieto sus manos con las mías y las pongo sobre mi corazón. Muy Suyo. F. Bello Piñeiro»

Y que les voy a decir de ese destacado paisajista solitario, arador de las arenas de la playa de A Frouxeira, Imeldo Corral González, al que tuve el privilegio de conocer y tratar, pero sobre todo poder ver en la desaparecida FIMO, en el verano del 1974, una de sus exposiciones, que me dejaron impresionado por su delicadeza de color sobre todo. Un pintor apartado del mundo artistico local, asentado casi siempre en el tambien desaparecido Café Suizo, de la calle Real, y del que recibiría durante muchos años fluida correspondencia, en relación con celebraciones por parte de la Sociedad Artística Ferrolana (SAF) con motivo de sus cumpleaños, de su nombramiento como Socio de Honor, petición de la concedida Medalla al mérito artístico y de la solicitud al Concello de Ferrol de la creación de un premio de pintura que llevase su nombre, aprobado en Pleno Municipal (1976) … pero que nunca se celebraría o de las diversas exposiciones celebradas por la SAF en su honor.



Una esperada exposición que nos dice que cuando la globalización nos invade… sólo nos quedarán las señas de identificación de la cultura y del arte nuestro y es que todo lo que suponga historia nuestra, creación nuestra… habrá que conservala y darla a conocer.

SABER MIRAR



Por mis muchos años, he tenido necesidad de operarme estos días de las llamadas cataratas… para poder ver mejor. Y en este sentido, magníficamente lo ha hecho el destacado profesional, doctor Carlos Méndez, director del Centro de Ojos de La Coruña y por lo visto, ahora, en mi condición de pintor y de «escribidor», veo mucho mejor las letras y sobre todo los colores… algo que ya de entrada me ha llamado la atención al entrar en el acogedor Centro oftalmológico, sito en la Avda. Santiago Fdz-Latorre, ya que en todas sus paredes he visto están decorados con cuadros todo color y como repito y sé, un pintor es un hombre que sabe mirar.. y cuando se sabe mirar la tentación inmediata es escribir, pintar o incluso enamorarse. En el saber mirar está el descubrimiento de otros mundos a los que sólo tienen acceso los poetas, los escritores, pero sobre todo los pintores… Y es que el color creo que nos conecta con zonas intimas de nuestro cerebro y es beneficioso para la salud, ya que hay colores que se emplean en el diagnóstico, aunque uno sabe mirar con los ojos cerrados, que es la única manera de ver lo que los demás nunca ven.

Mi enhorabuena al Dr. Carlos Méndez, por esta exposición permanente de cuadros llenos de color, en su acogedor Centro de Ojos, pero sobre todo que me ha dejado listo para ver mejor… aunque creo que el pintor no debe pintar lo que ve, si no lo que se verá.

DE NOVELA

Guillermo LLorca, ex-Presidente del Ateneo ferrolano, personaje de la cultura ferrolana, con quien se puede iniciar una amistad sólida, extensa e intensa, y que este próximo 12 del actual, en la Fundación Exponav, presentará su novela «La noche decisiva/ el regreso de Margaret Laugton«, con participación de Aurora Vázquez, historiadora y diplomada en cine y de Enrique Barrera, profesor de historia e investigación. Una nueva publicación de la prestigiosa editorial Publicaciones Arenas. Y aunque estamos ya en pleno julio, del verano de las vacaciones junto al mar, del bronceado y el baño… hay quien no para y nos ofrece esa lectura especial de la novela, que como bien sabemos es vida, la vida, en donde cabe todo, como puede ser el poema, el ensayo, la filosofía, la narración, el diálogo, el monólogo…y la sangre en versión tinta de un escritor o escritora. O sea, la imaginación en línea, Y en eso está la novela de mi siempre apreciado y admirado amigo,, ex-Presidente del Ateneo ferrolano, personaje de la cultura ferrolana, con quien se puede iniciar una amistad sólida, extensa e intensa, y que este próximo 12 del actual, en lapresentará su novela «La noche decisiva/ el regreso de Margaret Laugton«, con participación dehistoriadora y diplomada en cine y de, profesor de historia e investigación. Una nueva publicación de la prestigiosa editorial Publicaciones Arenas.

Por otro lado, Yolanda Guerrero, esposa de mi sobrino Juma Torregrosa Barcón, tras haber publicado su novela «El huracán y la mariposa«, novela basada en hechos reales, que pone de manifiesto la cara más amarga de la adopción y la maternidad… acaba de presentar el pasado junio, en el Ambito cultural de El Corte Inglés de Madrid, su novela «El día que mi madre conoció a Audrey«, de la que hablaré más a fondo, tan pronto reciba un ejemplar de la misma.



LA PATRONA DE LA MAR