El edificio de Batallones es inaugurado como sede del Centro Mixto de Investigación UDC-Navantia

Este jueves era un día especial para el Campus de Ferrol de la Universidade da Coruña, con la inauguración del edificio de Batallones que será la sede del Centro Mixto de Investigación UDC-Navantia, en un acto que contaba con la presencia del secretario general de Universidades, Alberto Díaz de Castro; el presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el Vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz y el rector de la Universidade, Julio Abalde.

El secretario de Universidades, Alberto Díaz de Castro afirmaba que era “unha honra” para el Campus y la ciudad esta inauguración, en un evento en el que todas las instituciones estaban representadas “e agora se recollen os froitos destas actividades”, destacando la labor de la Universidad “un motor económico para a cidade”, siendo este proyecto del Centro Mixto de Investigación “un referente para outras comunidades autónomas.”

El presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso calificaba esta inauguración como un “exemplo para a sociedade”, con un edificio de Batallones que fue sometido “a unha rehabilitación maxistral, mantendo o deseño orixinal”, al mismo tiempo que quería agradecer al Ministerio de Defensa su esfuerzo para facilitar el uso civil de este edificio y que permitirá al talento que nazca en la Universidade da Coruña “non ter que emigrar.”

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se sumaba a estas palabras, destacando el trabajo conjunto entre todas las administraciones “e é cando se ven os resultados”. Destacaba la especial vinculación de la ciudad con la Universidade da Coruña y ya anticipaba que seguirán contando con el apoyo del Concello de Ferrol para seguir creciendo, al mismo tiempo que les felicitaba por la transformación de la institución “que sempre é complexo”, en un trabajo “de moitos anos e que será unha aposta de futuro.”

El Vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz recordaba que el anterior uso del edificio de Batallones era la Residencia de Oficiales de Infantes de Marina del Tercio Norte, también llamada popularmente la “residencia de la juventud, donde no había tantos controles como en otras”. Se lamentaba de los seis años sin uso que tuvo el edificio antes de su cesión a la Universidade da Coruña “y que ahora servirá para ampliar el Campus de Ferrol, para una mayor infraestructura” para acoger el Centro Mixto Investigación-Navantia “y espero que pronto también podamos añadir el nombre de la Armada”, por la cesión de este edificio “es un favor que la Armada se ha hecho a sí misma, porque también nos beneficiamos nosotros para ser la punta de la tecnología, gracias a la Universidade da Coruña”, al mismo tiempo que quería felicitar a los arquitectos encargados de esta rehabilitación “por mantener la esencia del edificio.”

Para finalizar, el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde quería agradecer a muchas instituciones y personas su trabajo para llegar hasta esta inauguración. En referencia a la Armada por una cesión “que fue de las gestiones más rápidas”, a la Deputación de A Coruña “por non ter dúbida por apostar neste proxecto de rehabilitación”, a la Xunta de Galicia “polo traballo conxunto co secretario de Universidades desde que presentamos o proxecto do Campus Industrial en 2016”, al Concello de Ferrol “polo seu apoio institucional, permitindo coñecer Ferrol por unha cidade departamental e tamén universitaria, gracias a rama industrial”, como también a la comunidad universitaria “que puxo o seu traballo para desenvolver este Campus.”