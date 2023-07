«Mar aberto» un especial ciclo de concertos neste mes de xullo en Ferrol, Baiona, Muxia e Ribeira

A Xunta de Galicia a través da dirección de Turismo presenta un novo ciclo de concertos “Mar aberto, concertos na fin da terra-Festival Mar Aberto» que é unha continuación dos “Concertos na Fin do Mundo”, concibidos como unha experiencia musical e turística diferente no marco da celebración do Xacobeo 21-22 e que conta coa colaboración do produtora Jarabe.

Para esta edición cóntase con catro localizacións diferentes que teñen como referente próximo un faro da costa galega ou espazo de beleza singular como é o caso do Arsenal Militar de Ferrol.

“Mar Aberto” é unha experiencia máxica que terá como escenario algún dos recunchos máis bonitos e impresionantes da costa galega.

Concertos moi especiais, únicos

Un ciclo de concertos e unhas propostas artísticas deseñadas para cada espazo que permitirán gozar de actuacións únicas e irrepetibles.

Un concerto nun arsenal militar ou á luz dun impoñente faro, unhas impresionantes vistas sobre a ría ou unha espectacular posta de sol sobre o Atlántico, son algúns dos momentos exclusivos que se poderán vivir en “Mar Aberto”.

Unha fusión perfecta entre patrimonio, paisaxe, cultura, gastronomía e música: unha experiencia inesquecible para os cinco sentidos.

Concertos en espazos singulares

Co obxectivo de facer un ciclo de concertos en espazos singulares e coa sustentabilidade como elemento transversal, vanse celebrarse catro concertos no mes de xullo.

Para esta edición contará con catro localizacións diferentes que teñen como referente próximo un faro da costa galega ou espazo de beleza singular como é o caso do Arsenal Militar de Ferrol.

“Mar Aberto” é unha experiencia máxica que terá como escenario algún dos recunchos máis bonitos e impresionantes da costa galega.

O primeiro deles terá lugar no Arsenal Militar de Ferrol, os próximos 7 y 8 de xullo coa actuación de Amaro Ferreiro, Julieta Venegas, Eva B y Alice Wonder, entre outros.

Ó fin de semana seguiente, os 14 y 15 de xullo terá lugar no Faro Cabo Silleiro (Baiona), onde actuarán Ses, Monopolius Dop Lynn Milanés y Catuxa Salom.

Os días 21 y 22 de xullo no Faro Punta da Barca (Muxía) actuarán Fillas de Cassandra, Freedonia, Cora Velasco y Mísia.

E finalmente, o último fin de semana de xullo, os días 28 y 29 actuarán no Faro de Corrubedo (Ribeira), Blanca Paloma, The Gift, Sheila Patricia e Allova.

Estos son algúns dos artistas que participarán en estas noites máxicas, xunto a DJs como DJ Russinha, Señora DJ y Rapariga DJ, que actuarán ó largo das 4 fines de semana. As entradas son de balde, e se poden facer as reservas en www.woutick.es.