El grupo municipal socialista de Ferrol votará a favor en el pleno de organización

Este jueves, a las 10:00 horas, tendrá lugar el pleno de organización en el Concello de Ferrol, en una sesión en la que el grupo municipal socialista votará a favor de todas las designaciones y retribuciones que propondrá el gobierno municipal, tal y como confirmaba su portavoz municipal, Ángel Mato.

El también ex alcalde afirmaba que el Concello de Ferrol es una administración local donde todo el sistema retributivo “necesita una modificación”, porque, en comparación con el resto de ciudades de tamaño de población similar a la de Ferrol “esto es muy diferente.”

Ángel Mato reconocía que el gobierno municipal de José Manuel Rey Varela había ofrecido al grupo socialista tres dedicaciones al 75%. El portavoz afirmaba que su grupo municipal se las otorgará a los concejales Julián Reina, Germán Costoya y Eva Martínez Montero, lo que propiciaba nuevamente la pregunta sobre su futuro político o su posible reincorporación a su puesto de trabajo en la empresa privada, algo que Ángel Mato de momento seguía sin aclarar, solamente confirmándose como portavoz del grupo municipal socialista.

La propuesta retributiva que les ha hecho llegar el gobierno municipal “no está adaptada a los tiempos”, aunque reconocía que en 2019 a su llegada a la alcaldía “no fui capaz de cambiarlo”, por lo que las cuantías “deben ir mejorando progresivamente y este asunto debe estar regulado de alguna manera”, porque el nuevo gobierno municipal “se ha dado cuenta de la precariedad en su salario en relación con la responsabilidad para gobernar.”

Al mismo tiempo recordaba que en 2019 la propuesta que recibiera del grupo municipal popular “era poder incrementar el salario a todo el personal que lo solicitase, pero sin incrementar ni un euro en esta dotación”, por lo que la decisión que tomó era “que el personal con cargos de mucha responsabilidad pudieran estar dignificados, lo que ocasionaba que varios de ellos cobrasen más que el propio alcalde.”

Ángel Mato no tenía dudas de que José Manuel Rey Varela “le dedicará 365 días y 24 horas cada día” a la ciudad y también se alegraba que con este primer avance en la reorganización municipal “nos reencontramos con una senda que no debimos abandonar nunca”, recordando que en su etapa como regidor era el 75º alcalde mejor pagado de Galicia, por lo que esta propuesta “es mejor de lo que yo tuve, aunque no me satisface”, aunque ya anticipaba el voto positivo del grupo municipal socialista.