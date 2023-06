Gran brillantez en la Jura de Bandera de 9 marineros voluntarios, en Ferrol. Presidió el Almirante del Arsenal

Nueve aspirantes a marineros reservistas que están realizando la fase de formación general básica en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» han jurado o prometido fidelidad a la Bandera de España, en la mañana de este viernes, día 23 de junio manifestando o refrendando con ello su compromiso con la defensa de España en una ceremonia celebrada en la Plaza de Armas de la Escuela presidida por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz acompañado por el el Comandante-Director de la Escuela, CN Tomás Cordón Scharfhausen. Un acto desarrollado con un inmejorable tiempo veraniego.

COMIENZAN LOS ACTOS

En la Plaza de Armas estaba formado un Batallón de alumnos integrado por siete brigadas y escuadra de gastadores de la Escuela así como la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina y la banda de cornetas y tambores de la «Escaño». La Fuerza estaba al mando de la Jefa de Instrucción de la Escuela CC Mónica Rey.

Entre los asistentes se encontraban el Jefe del Órgano de Apoyo al Personal, CN Jaime de la Puente Mora-Figueroa; el Comandante- Director de la Esengra, CN José Luís Guevara Romero; el Jefe de la Inspección de Construcciones del Arsenal, CN Santiago García Fernández; el coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, Francisco Guerrero Mayol; el Comandante de la Fuerza de Acción Marítima, CF José M. Faraldo Sordo; y el comandante de la fragata “Blas de Lezo«, CF Jesús González-Cela Franco.

A las once y veinticinco de la mañana se incorporó al Batallón y se le rindieron honores la Bandera Nacional de la «Antonio de Escaño» entregada a la Escuela por la Reina Doña Sofía el 15 de octubre de 2008

A las 11.30 horas, con puntualidad castrense, llegó a la explanada de la Escuela el Almirante Jefe del Arsenal. Vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz, que fue recibido por el Comandante-Director de la Escaño, CN Tomás Cordón Scharfhausen, y al que se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música la «marcha de Infantes” pasando seguidamente revista a la Fuerza.

A continuación todos los presentes cantaron la Salve Marinera.

JURA DE BANDERA

Eran las doce menos cuarto de la mañana cuando se procedió al acto principal de la jornada, a la jura de la Bandera. Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas el comandante-director de la Escaño pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos y el capellán castrense, Jorge Amado, rezó una breve oración, «ruego a Dios que os ayude a cumplir con lo que habéis jurado o prometido».

A continuación los 9 marinos voluntarios, ocho hombres y una mujer, desfilaron, uno por uno, ante la Enseña Patria, bajando la cabeza ante ella y besándola , a los sones de diversas marchas interpretadas por la Unidad del Tercio del Norte.

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la Bandera pasaron bajo la Bandera y el sable que portaba el Comandante de la Escuela mientras la Unidad de Música interpretaba la tradicional «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre, llevas oro, en el fondo de tu alma)

PALABRAS DEL COMANDANTE-DIRECTOR DE LA «ESCAÑO»

A continuación el comandante-director de la Escuela, capitán de navío Tomás Cordón Scharfhausen se dirigió a todos los presentes, con unas emotivas palabras en las que en primer lugar agradeció la presencia del Almirante Jefe del Arsenal, del Personal y resto de autoridades presentes.

Un día importante

“Hoy es un día importante para la Escaño, para la Armada, y muy especialmente para los Reservistas Voluntarios que con este Acto de Jura de Bandera dan comienzo a su vida militar.

En nombre de todos los que formamos esta gran familia que es la Armada os damos la más calurosa bienvenida.

Vosotros Reservistas Voluntarios, habéis decidido ejercer vuestro derecho de defender a España, tal y como se recoge en el artículo 30 de la Constitución, y lo habéis hecho, eligiendo vestir nuestro uniforme. Decisión que refleja vuestro amor a España y a su Armada.

La defensa de España, y de sus ciudadanos, no solo se puede realizar desde el ámbito militar. Todos los ciudadanos, desde nuestras ocupaciones y actividades habituales, podemos contribuir al servicio de la Nación. Pero vosotros habéis ido más allá, habéis decidido dar un paso al frente y dedicar vuestro tiempo y conocimientos a apoyar a la Armada a cumplir su misión; que no es otra que la defensa de España y de los espacios marítimos de interés.

No me cabe duda de que vuestra decisión ha sido impulsada por un gran afán de servicio y por la ilusión de servir a la Patria.

Vuestra presencia entre nosotros, representa un sólido elemento de unión con la sociedad civil, a la que todos los militares nos debemos, y vuestra aportación de los conocimientos profesionales y laborales a la Armada contribuye precisamente a reforzar ese vínculo.

Marineros Reservistas, en el día de hoy celebramos el acto más importante en la vida de un militar, el juramento ante la Bandera de España, símbolo de la nación; signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la Patria y que representa los valores superiores expresados en la Constitución.

En el juramento que habéis realizado hoy quiero destacar dos aspectos, la obediencia y el respeto al Rey y a vuestros Jefes, lo que nos indica la importancia de la disciplina como uno de los principales pilares de los ejércitos y la Armada”.

Lo que nos hace especiales

“Y lo que realmente nos hace especiales, el compromiso de, si es preciso, entregar nuestra vida en defensa de España. Este último y más elevado sacrificio que marinos y soldados españoles, han asumido a lo largo de los siglos para hacer de nuestra Patria el gran país que es hoy.

Recordad que el uniforme que vestís, lleva impreso una serie de valores que son consustanciales con él. Los valores como el honor, el valor, la ya mencionada disciplina y la lealtad; y las virtudes como el compromiso, la actitud ante el servicio, el esfuerzo y la dedicación se inculcan en la Armada y deben ser fomentados y exigidos, pero además os resultarán útiles a lo largo de toda vuestra vida.

Estos valores, que definen nuestra identidad, han sido, son y serán los pilares sobre los que se sustenta la Armada; una Armada cuya historia está indisolublemente asociada a la de España, pues desde la mar escribimos páginas gloriosas de dicha historia, descubrimos medio mundo y nos convertimos en un imperio».

Por último os exhorto a todos a mantener el rumbo firme para que nuestra Institución continúe siendo un instrumento eficaz al servicio de los intereses de España, en y desde la mar”.

Se refirió por último a las familias “estad orgullosos de estos Reservistas Voluntarios, tenéis motivos para ello” y a los mandos de brigada de los nuevos reservistas voluntarios por el magnífico trabajo realizado, a pesar del cortísimo tiempo disponible. “Vuestra palabra convence pero vuestro ejemplo arrastra”.

Finalizó pidiendo a la Virgen del Carmen, “nuestra patrona, que nos auxilie y proteja, y nos permita seguir sirviendo a España y a la Armada en todas las singladuras que nos esperan por la proa”.

Terminadas estas palabras se dieron las voces de lealtad a SM El Rey con el «Viva España!, ¡Vida El Rey!.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

Una corona de laurel fue depositada ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…».«Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»…. El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Finalizaron los actos con el canto del Himno de la Armada y el desfile de las fuerzas ante las autoridades.