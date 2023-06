Xullo, Mes da Patria no Concello de Fene

Cunha festa infantil na praza do alcalde Ramón José Souto González comezará o venres 7 de xullo o ciclo “Xullo, mes da Patria” que engloba toda a programación organizada pola concellería de Cultura de Fene ao redor da conmemoración do 25 de xullo, Día da Patria Galega.

O ciclo incluirá o tradicional Festival de Habaneras e Canto Coral (13 de xullo), un espectáculo infantil a cargo de Fantoches Baj (14 de xullo en San Valentín), un monólogo a cargo de Xosé Touriñán (15 de xullo), concertos de Trikitrí e Fillas de Cassandra (20 de xullo) e Ataque Escampe e Familia Caamagno (21 de xullo).

O programa concluirá o sábado 22 de xullo coa lectura, ao mediodía, da declaración institucional polo Día da Patria Galega, a cargo da exconcelleira, exdeputada provincial e actual presidenta da AVV de Limodre, Ana Santiago e cun concerto pola noite de Airiños de Fene e da Banda de Gaitas de Ortigueira.

Todas as actividades serán con entrada libre e de balde, agás o monólogo de Touriñán que será gratuíto pero con reserva previa de entradas e aforo limitado.

A continuación detállanse todas as actividades previstas no ciclo “Xullo, mes da Patria 2023”:

FESTA INFANTIL CON “LA GUAGUA”

Data: Venres, 7 de xullo

Hora: a partir das 18.00 horas

Lugar: Praza do alcalde Ramón José Souto González

Entrada de balde

Programación municipal

FESTIVAL DE HABANEIRAS E CANTO CORAL

Data: Xoves, 13 de xullo

Hora: ás 20.30 horas

Lugar: Praza do alcalde Ramón José Souto González.

Entrada de balde

Programación municipal en colaboración coas corais e rondallas participantes:

Rondalla Perla do Río do CCRD de Perlío

Coral polifónica da ACRD O Pote de Maniños

Coral polifónica da SCRD Agarimo de Sillobre

TradiCoro de Airiños de Fene

Rondalla Estrelecer do CMI Unidade de Fene

CHULISES E OS VELOCÍPEDOS, DE FANTOCHES BAJ

Data: Venres, 14 de xullo

Hora: ás 21.00 horas

Lugar: Praza do CPS de San Valentín (entre os bloques 11 e 12)

Entrada de balde

Actividade do programas Rede Cultural da Deputación da Coruña

MONÓLOGO DE TOURIÑÁN, CO ESPECTÁCULO “AQUÍ TOU!”

Data: Sábado, 15 de xullo

Hora: ás 22.00 horas.

Lugar: Praza do alcalde Ramón José Souto González.

Entrada de balde con reserva previa e aforo limitado

Actividade do programa Rede Cultural da Deputación da Coruña.

CONCERTO DE TRIKITRIKI E FILLAS DE CASSANDRA

Data: Xoves, 20 de xullo

Hora: ás 21.00 horas.

Lugar: Praza do alcalde Ramón José Souto González

Entrada de balde

CONCERTO DE ATAQUE ESCAMPE E FAMILIA CAAMAGNO

Data: Venres, 21 de xullo

Hora: ás 21.00 horas.

Lugar: Praza do alcalde Ramón José Souto González

Entrada de balde

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POLO DÍA DA PATRIA

Lectura a cargo da exconcelleira e exdeputada provincial Ana Santiago quen, tras abandonar a súa actividade política, volcouse no movemento asociativo e sociocultural fenés, presidindo na actualidade a AVV de Limodre e formando parte do Tradicoro de Airiños de Fene.

Data: Sábado, 22 de xullo

Hora: ás 13.00 horas.

Lugar: Parque Lineal do Río Cádavo

Entrada de balde

AIRIÑOS DE FENE E A BANDA DE GAITAS DE ORTIGUEIRA

Data: Sábado, 22 de xullo

Hora: ás 21.00 horas.

Lugar: Praza do alcalde Ramón José Souto González

Entrada de balde