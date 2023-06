El popular Juan Alonso Tembrás, alcalde por tercer vez del concello de As Somozas

El salón de plenos del Ayuntamiento de As Somozas acogió este sábado. día 17, la sesión constitutiva de una nueva corporación, tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. El popular, Juan Alonso Tembrás, que logró la mayoría absoluta, fue investido y será el alcalde de As Somozas, cumpliendo así su tercero mandato consecutivo.

En la votación, el regidor fue elegido gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta la lista popular, con 6 concejales de un total de 9. Por su parte, el BNG y el

PP no presentaron candidato a la investidura.

Tras recoger el bastón de mando, el recién designado alcalde tomó la palabra para “agradecer la confianza y el apoyo depositado por los vecinos y vecinas de As Somozas en nuestro proyecto” así como aclaró que “nuestra motivación sigue intacta y sabéis que podéis contar con este equipo para todo lo que queráis, nuestras puertas seguirán siempre abiertas”, explicaba.

Recordó que «seguiremos trabajando por impulsar la industria en As Somozas y por poner en funcionamiento todos los proyectos que hay en el polígono, que son muchos” donde también apuntó que “continuaremos mejorando la calidad de vida de nuestra vecindario, con las nuevas infraestructuras municipales completadas como el centro cívico, lo de ocio para niños, la casa del mayor, entre otras”.

Conformación definitiva de la nueva corporación

Juan Alonso Tembrás – PP As Somozas

Manuel Pico Hermida – PP As Somozas

Ilda Pita Castro – PP As Somozas

José López Sachocos – PP As Somozas

María Carmen Criado Bello – PP As Somozas

Miguel Fontao Durán – PP As Somozas

Víctor Manuel Anidos Blanco – BNG As Somozas

Miguel Casas Pico – BNG As Somozas

Manuel Pena Calvo – Alternativa Por Somozas