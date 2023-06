Rey Varela empieza su segunda etapa en la alcaldía ferrolana. «Ferrol precisa do esforzo de todos para saír adiante»

Ocho años después José Manuel Rey Varela ha regresado a la alcaldía de Ferrol, tras una sesión de investidura celebrada este sábado 17 en el salón de plenos del Concello de Ferrol

Había espectación por la celebración de este acto. Varios salones del Palacio Municipal estaban «a tope», muchos ciudadanos y una amplia representaciòn oficial entre los que se encontraban el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela; el vicepresidente primero, Diego Calvo Pouso; la conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García Martínez; el Almirante Jefe del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz; el Comandante General de la Fuerza de Protección de la Armada general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; el vicesecretario de Organización del PP nacional, y senador el ferrolano Miguel Tellado Filgueira; los también senadores Juan Juncal y Verónica Casal Miguez; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la parlamentaria Natividad González Laso; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; la vicerectora de la Universidad de A Coruña, Campus Ferrol, María Jesús Movilla; el Fiscal-Jefe del área de Ferrol, Miguel Armenteros León; y el capitán marítimo Jorge Cao.

Todos los nuevos concejales entraron en el salón de plenos a los sones de la marcha del antiguo reino de Galicia interpretada por un grupo de música tradicional del Real Coro «Toxos e Froles».

El secretario municipal Leopoldo Moure daba la bienvenida a todos los presentes en el salón de plenos, como los que seguían esta sesión en el salón de recepciones y en el de comisiones del Palacio Municipal y a todas las personas que lo seguían por Youtube, para posteriormente proceder a la lectura de los resultados electorales del 28 de mayo y dar paso a la mesa de edad formada por los concejales de mayor y menor edad, los populares José Ponte Far y Blanca García.

José Ponte Far daba entrada a los 25 concejales de esta corporación municipal para que pudieran prometer o jurar su cargo. Como sucedía en anteriores legislaturas, los tres concejales del BNG lo hacían por “imperativo legal” además de añadir que lo hacían para “defender os dereitos dos veciños de Ferrol e do pobo galego”. Una fórmula similar la que utilizaban los dos concejales de Ferrol en Común usando el “imperativo legal” a la hora de referirse a la lealtad al Rey.

A continuación, eran los cabezas de lista de las formaciones con representación municipal los que tomaban la palabra, a excepción del candidato popular.

Jorge Suárez (Ferrol en Común) afirmaba que era un día importante para la democracia “pero para nós non é un día de festa”, en un momento de “ter responsabilidade”. Le quería desear suerte a Rey Varela en su nueva tarea en la alcaldía. Su grupo municipal realizará una “oposición constructiva sen renunciar os nosos posicionamentos”. Al mismo tiempo le daba la bienvenida a su compañera de Ferrol en Común, Nerea Carballeira, como también a todos los concejales que se estrenan en esta legislatura.

Iván Rivas (BNG) empezaba saludando a todos los compañeros de la corporación que este sábado tomaban posesión, algo que era un “orgullo para os delegados do BNG”. En el inicio de su intervención el nacionalista hacía referencia a las palabras de uno de los protagonistas de la serie ‘Rapa’ que afirmaba que Ferrol “estaba dividida por un muro”, por lo que esto “había que derrubalo, sendo físico e mental”, al mismo tiempo que recordaba varias de las reivindicaciones de su formación en estos últimos años sobre las relaciones con el Ministerio de Defensa, Navantia, además de criticar los resultados de la primera etapa de José Manuel Rey Varela. Para finalizar, Iván Rivas afirmaba que el BNG es una organización “en ascenso en Ferrol.” Un discurso largo y que en alguna de las salas donde se encontraba los ciudadanos fue silbado «y algo más» teniendo que intervenir la policia local para imponer silencio.

Ángel Mato (PSOE) se despedía este viernes de una alcaldía “na que tiven a honra de representar á cidade e ós ferroláns durante catro anos, sen distincións”. El ya ex regidor afirmaba que en política “non todo vale e o fin non xustifica os medios”, por lo que los siete concejales que tendrán en esta corporación “traballaremos na oposición”, al mismo tiempo que felicitaba a José Manuel Rey Varela por su vuelta a la alcaldía, aunque reafirmaba que la ciudad “non pode empezar de cero cada catro anos”, destacando que el nuevo alcalde “teñe a lexitimidade para facer políticas propias, pero espero que continúe o traballo cos fondos europeos ou as tarefas de transformación da cidade”, al mismo tiempo que ya la anticipaba el apoyo del grupo socialista en todos los temas estratégicos de la ciudad como la renovación del dique, el polo de I+D, la reforma de la línea ferroviaria o la reorganización del propio Concello de Ferrol, advirtiéndole también que los tendrá en frente “se quere volver ao pasado, coma no desmantalamentos dalgúns servizos públicos que non foron bos para a cidade.”

Posteriormente se procedía a la votación por parte de los concejales para elegir al alcalde entre los cuatro candidatos propuestos y en el que no había sorpresa. José Manuel Rey Varela obtenía el apoyo de sus 13 concejales, Ángel Mato obtenía 7, Iván Rivas obtenía 3 y Jorge Suárez 2, por lo que era proclamado alcalde por mayoría absoluta del pleno el popular José Manuel Rey Varela.

José Manuel Rey Varela: “Será un goberno dos ferroláns sen mirar atrás e unidos por Ferrol”

En su primera intervención como alcalde, José Manuel Rey Varela definía Ferrol como una “cidade lóxica nun lugar máxico”, en la que los ferrolanos decidieron quien sería su alcalde, algo que le producía “ilusión e respeto, nun tempo de falta de confianza nos políticos” y en el que la ciudad le había dado la confianza mayoritaria en las cuatro últimas elecciones municipales. En la ciudad del mar “imos axustar as velas para garantizar a Ferrol o mellor goberno nos próximos catro anos”, reconociendo que su principal objetivo era tener un gobierno estable “co máximo respeto o resto de partidos, pero sen depender de pactos de despacho ou bloques”, en una etapa que la que el gobierno de Ferrol “será dos ferroláns, sen mirar atrás e unidos por Ferrol”.

El alcalde recordaba el proceso de elaboración de su programa electoral “no que dimos a palabra os ferroláns para facer un proxecto de cidade” y el pasado 28 de mayo “falaron alto e claro, querendo unha política municipal de consenso e non de disputa entre partidos”, queriéndole tender la mano al resto de formaciones políticas presentes en la corporación municipal “para chegar a consensos e diálogo”, en una ciudad que “precisa do esforzo de todos para saír adiante.”

Al mismo tiempo, José Manuel Rey Varela quería agradecer su trabajo a todas las corporaciones y alcaldes desde la vuelta de la democracia, al mismo tiempo que contaba varias anécdotas desde su llegada como concejal a la corporación hace 20 años.

El nuevo regidor ha aseverado que serán «leales y exigentes con los gobiernos de la Xunta y Estado». «No queremos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, y como regidor, pondré todo mi empeño en este proceso de cambio para esta ciudad, una enorme responsabilidad y en donde vamos a cumplir con nuestros compromisos», ha explicado, tales como la aprobación de unos presupuestos en los cien primeros días, además de adelantar la concesión de licencias y «facilidades para aparcar», en donde también esta previsto «una reorganización administrativa del Ayuntamiento».

El regidor daba a conocer que este mismo domingo formará su gobierno municipal y que desde el lunes a primera hora se pondrán a trabajar, afirmando que como alcalde “estaréi máis tempo na rúa que no despacho, defendendo os intereses de Ferrol.”

Una vez levantada la sesión y para finalizar este acto de investidura, el grupo instrumental del Real Coro Toxos e Froles interpretaba el himno gallego, que fue cantado por muchos de los asistentes.