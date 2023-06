Juan Alonso Tembrás inicia o seu terceiro mandato consecutivo como alcalde de As Somozas

El salón de plenos de el Ayuntamiento de As Somozas acogió hoy sábado 17 de Junio la sesión constitutiva de una nueva corporación, tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. El popular, Juan Alonso Tembrás, que logró la mayoría absoluta, fue investido y será el alcalde de As Somozas, cumpliendo así su tercero mandato consecutivo. En la votación, el regidor fue elegido gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta la lista popular, con 6 concejales de un total de 9.

Tras recoger el bastón de mando, el recién designado alcalde tomó la palabra para “agradecer a confianza e o apoio depositado polos veciños e veciñas das Somozas no noso proxecto” así como aclaró que “a nosa motivación segue intacta e sabedes que podedes contar con este equipo para todo o que queirades, as nosas portas seguirán sempre abertas”, explicaba.

Recordó que «seguiremos traballando por impulsar a industria nas Somozas e por poñer en funcionamento todos os proxectos que hai no polígono, que son moitos” donde también apuntó que “continuaremos mellorando a calidade de vida da nosa veciñanza, coas novas infraestruturas municipais completadas como o centro cívico, o de ocio para nenos, a casa do maior, entre outras”.

La nueva corporación queda definitivamente conformada de la siguiente manera: Juan Alonso Tembrás – PP As Somozas, Manuel Pico Hermida – PP As Somozas, Ilda Pita Castro – PP As Somozas, José López Sachocos – PP As Somozas, María Carmen Criado Bello – PP As Somozas, Miguel Fontao Durán – PP As Somozas, Víctor Manuel Anidos Blanco – BNG As Somozas, Miguel Casas Pico – BNG As Somozas, Manuel Pena Calvo – Alternativa Por Somozas.