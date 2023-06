Abierto el plazo de licitación para la renovación con cubierta del parque de juegos del colegio público de San Sadurniño

Hay escasos días se publicó en la plataforma de contratación con el sector público la licitación de las obras con las que el Ayuntamiento de San Sadurniño va a renovar el espacio de juegos del colegio público. Básicamente se harán dos cosas: por una parte se restaurará la superficie y más el mobiliario infantil y, por otra, se instalará una cubierta en todo el espacio, con la finalidad de que pueda ser empleado también en los días de lluvia.

Además también se mejorará la accesibilidad desde la calle lateral -la que lleva a la entrada del pabellón- y se permitirá el uso de las instalaciones fuera del horario lectivo. La inversión está presupuestado en 66.852,88 €, iva incluído, y cuenta con una aportación de 40.000 euros procedentes de la línea de ayudas para equipamiento municipal convocada por la Dirección General de Administración Local de la Xunta de Galicia. Las empresas interesadas tienen hasta las 23:59h del día 22 de junio para presentar sus ofertas por vía electrónica.

El alcalde en funciones, Secundino García, destacó que esta inversión «era unha demanda do centro e das nais e pais» que, según aseguró, «permitirá que as nenas e nenos poidan gozar de aire fresco tamén no inverno e en días de mal tempo, ademais de mellorar as condicións para o desenvolvemento de xogos e outras actividades fóra das aulas de Infantil».

Las obras están presupuestadas en 66.852,88 euros, impuestos incluidos, y se cofinanciarán con una ayuda autonómica de 40.000 euros. A pesar de reconocer que se trata de una «inxección económica importante», Secundino García reiteró la histórica demanda municipal de que la Consellaría de Cultura, Educación y Universidad «asuma os custes de mantemento e as melloras dos equipamentos educativos, que neste momento estamos soportando os concellos nunha parte importante a pesar de non ser unha competencia municipal».