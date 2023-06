Conmemoración en Narón do Día Mundial do Medioambiente

O Concello de Narón conmemora este ano con varios actos o Día Mundial do Medioambiente, que se celebra cada 5 de xuño.

Se nesa mesma xornada se realizou un apagón ambiental na rotonda de Freixeiro e a Casa da Cultura, a programación continuará este xoves pola tarde no paseo de Xuvia, tal e como avanzou o edil en funcións de Medio Ambiente, Ibán Santalla.

A partir das 17.00 horas nas inmediacións do parque infantil desenvolveranse unha serie de obradoiros abertos á participación da cidadanía en xeral. As persoas que participen poderán realizar marxapáxinas reciclados, en colaboración con persoal da Asociación Croio, ou noutros de chef solar, de sensibilización sobre a enerxía solar que consistirá na construción dun forno solar, exposición de cociñas solares e preparación de diferentes menús, utilizando unha cociña solar, que posteriormente poderán degustar os asistentes.

Haberá un terceiro obradoiro de confección de chapas conmemorativas do Día Mundial do Medioambiente e, a maiores, haberá un Trivial sobre Urxencia climática, un xogo con varios participantes no que terán que eliminar toneladas de CO2 nos diferentes planetas, a base de respostar unha serie de preguntas, para reducir a pegada de carbono.

A continuación, sobre as 18.00 horas, haberá unha plantación de árbores no paseo marítimo, aberta tamén á cidadanía e na que se plantarán unha decena de exemplares de árbores autóctonas. Ao remate instalaranse unha docena de identificadores de árbores no arboreto de Xuvia, que a través do escaneo dun código QR permitirá ás persoas que o desexen acceder a unha web na que se ofrece información sobre varias especies arbóreas.

“Queremos celebrar un día tan importante como o do Medioambiente con varias propostas dirixidas á veciñanza, que poderá implicarse nas actividades deseñadas para a ocasión e encamiñadas todas elas a respectar e coidar o medio ambiente”, recalcou Santalla, que animou a participar ós veciños da cidade.