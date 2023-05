Presentación en Ferrol del nuevo «portalcientifico.sergas.gal»

La producción científica de un total de 411 investigadores del área Sanitaria de Ferrol está aglutinada codo a codo en el nuevo portalcientifico.sergas.gal. Se trata de un portal colaborativo con la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja, en la que participan 25 universidades españolas, entre ellas las tres gallegas, y que está coordinado por la Agencia de Conocimiento en Salud (ACIS) y Bibliosaúde. El objetivo fundamental es comunicar y dar difusión a los resultados de las actividades científicas que se desarrollan, mejorar su visibilidad, y dar apoyo al personal investigados en los procesos de evaluación e impacto de su investigación.

La responsable de la Biblioteca del área Sanitaria de Ferrol, Uxía Gutiérrez Couto, presentaba este lunes día 29, este nuevo portal en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario de Ferrol, por primera vez en una área sanitaria tras su presentación general en el Servicio Gallego de Salud, en el pasado mes de abril. El que si realiza en este “nuevo espacio de difusión, información y comunicación al Servicio de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía” es una recopilación y presentación de la producción científica y de transferencia del conjunto de resultados de la investigación desarrollada por los investigadores en Galicia.

Del área Sanitaria de Ferrol, constan un total de 411 investigadores, una cifra muy significativa toda vez que son alrededor de 2.700 trabajadores los que conforman el área Sanitaria ferrolana, lo que indica que un grano porcentaje realiza de alguna manera actividad investigadora. Son 2.815 las publicaciones inscritas en la actualidad en este portal científico con un mes de vida activa, desglosados, por ejemplo, en 2.137 artículos, 36 libros, 63 capítulos de libro o 62 aportaciones a Congresos, entre otras cuestiones. Otra cuestión que se refleja en este nuevo portal también es cómo fue ascendiendo la actividad investigadora en los últimos años, pasando de 112 publicaciones, en el año 2017, a 152, en el año 2022.

Aunque ya existía una plataforma donde se indexaba o volcaba la producción científica del Servicio Gallego de Salud, pero este portal va más allá ya que se le da un mayor protagonismo al investigador, y es mucho más completo, donde además de los artículos se puede ver un perfil del investigador que, según indicó Uxía Gutiérrez, “es la estrella del portal”, ya que el propio investigador puede editarlo y enriquecerlo. Junto con esto, la plataforma ofrece un mapa de resultados globales, pero también figuran los distintos tipos de publicaciones no solo artículos, las colaboraciones, tesis, patentes y múltiples indicadores, como por ejemplo las citas, útiles para el propio investigador. Siguiendo con la ejemplificación, en el ámbito de las tesis, se puede ver tanto a propia tesis del investigador como las tesis que dirigió o de las que formó parte del tribunal.

Este nuevo portal colaborativo no solo tiene cómo clave a mayor visibilidad y difusión de la investigación en Galicia en general, y en el área Sanitaria ferrolana en particular, si no que contribuye a los objetivos de la denominada ciencia abierta, un movimiento mundial, surgido de la comunidad científica, que aboga por un mayor accesibilidad, colaboración, eficiencia y transparencia de la investigación, para que sea más democrática y con mayor vinculación a las necesidades de la Sociedad. Es, explicó Uxía Gutiérrez, “intentar llegar también al ciudadano, y que acceda de manera libre y gratuita a las investigaciones que se están haciendo en su área y por esos profesionales en un ejercicio de transparencia”; y subrayó, “pueden ver cómo sus médicos, por ejemplo, además de las labores asistenciales y docentes, hacen esta labor de investigación en pro de la salud”.

Este portal puede cruzar datos de áreas y centros, y ver tanto los trabajos individuales como los de los grupos de investigaciones. Los datos se cargan de forma automática pero este portal es abierto y responde al principio de mejora continua, y se podrán ir incluyendo elementos nuevos. Galicia es de las tres primeras comunidades autónomas en activar este portal científico en el territorio nacional.