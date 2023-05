28 M en Valdoviño-«A burocracia non debe impedir o desenvolvemento do Plan Xeral de Urbanismo» (André Rodríguez BNG)

N S–“Creo que houbo moita incapacidade por parte dos partidos que estiveron no goberno ata o de agora” sinala André Rodríguez, candidato do BNG as eleccións do 28-M polo concello de Valdoviño. Horas antes do peche da campaña da resposta a preguntas para Galicia Ártabra

N S.-Estrease vostede en política presentándose á alcaldía de Valdoviño . ¿Como está levando la campaña ?

A R.-«É miña primeira vez. Afronto este novo reto con forza e gana de traballar por un concello plural, aberto ás necesidades das veciñas e veciños. Creo que é fundamental ofrecer uns servizos de calidade á veciñanza. A verdade é que a campaña xa se está facendo longa, porque conleva moito traballo, con todo, está sendo moi enriquecedora».

N S.-Moito se fala PXOU , un plan de fai máis de 30 años , que semella haber ficado nun eterno trámite. ¿Cree vostede que esta demora é por problemas burocráticos o por incapacidade política?

A R.-«Creo que houbo moita incapacidade por parte dos partidos que estiveron no goberno ata o de agora, aínda así, a burocracia non axuda. Valdoviño conta cunha situación complexa con respecto á Lei de Costas, a Rede Natura… Pero iso non impide o desenvolvemento dun Plan Xeral de Urbanismo consensuado coa veciñanza que amplie tanto as zonas urbanas coma os núcleos rurais e que sexa harmonioso coa nosa paisaxe e co noso desenvolmento»·.

N S.-Instalaciones en desuso ou infrautilizadas. ¿Ten vostede propostas concretas de ocupación y uso para esos espazos ?

A R.-«Claro que temos propostas, o espazo dos edificios públicos ten que desfrutalo a veciñanza. O que non pode ser é que haxa asociacións que estean sen local e teñamos instalacións públicas totalmente infrautilizadas. O concello dá clases de ximnasia para maiores no auditorio da Casa da Cultura, polo medio das butacas, é absolutamente vergonzoso. Este goberno ten instalacións deportivas en desuso por mor da súa desidia e despois queren vendernos novos macroproxectos deportivos.

Hai 8 anos que nos din que van poñer en valor as antigas baterías militares de Meirás e seguimos cunhas ruínas cheas de maleza».

N S.-Turismo de calidade , no necesariamente vinculado al Surf . ¿A qué turismo se refire? ¿ pensa vostede que Valdoviño ten unha oferta suficiente para satisfacelo.?

A R.-«Hai oferta, pero non está regulada. Dende o BNG apostamos por un turismo de calidade ligado ao Xeoparque e ao ecosistema da lagoa; un turismo de praia, pero ordenado. Valdoviño ten unha gran potencialidade e debe promover un turismo que deixe beneficios no concello, para iso é preciso que o concello ofreza unhas instalacións e servizos de calidade. E hai algo esencial para o BNG de Valdoviño: que o turismo se adapte á vida da veciñanza; para nós as veciñas e os veciños son o primeiro.

N S.-¿Cal es o prato forte de seu proxecto para Valdoviño ?

N S.-«Unha modernización do rural. Como galegas e galegos, debemos apostar pola nosa idiosincrasia, Galiza está chea de rueiros de casas, pero é fundamental dotar as zonas rurais dos servizos básicos. A pandemia puxo en valor o rural, xa chegou o tempo de concederlle abastecemento de auga e rede de sumidoiros; hai que dotar as parroquias das necesidades básicas. Cremos que tamén é crucial o asfaltado e limpeza das estradas e beiravías. Entendemos ademais que é primordial que Valdoviño conte cun Centro de día público xestionado pola Consellería de Benestar e que teñamos unha escola infantil que pertenza á Rede de escolas A galiña azul».