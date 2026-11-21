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En la mañana de este sábado ha tenido lugar el rastrillo benéfico de Navidad que cada año organiza la delegación de Manos Unidas Mondoñedo-Ferrol en el marco de la Campaña contra el hambre. La finalidad es recaudar fondos para apoyar los proyectos sociales y de cooperación internacional que la entidad lleva a cabo en diferentes lugares del mundo.

El evento contó con la participación de la presidenta de la entidad en Ferrol, Remedios Rey Orjales, así como del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, de la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, del obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, la vicerrectora del Campus de Ferrol, Ana Ares Pernas o el Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Ferrol, Fernando Iguacel, entre otros.

Numerosos vecinos que se acercaron hasta el recinto para colaborar con la causa y adquirir productos típicos de estas fechas. Entre los artículos puestos a la venta destacaron los dulces artesanales, adornos navideños, libros, juguetes y piezas de artesanía, todos ellos donados por voluntarios, colaboradores y comercios locales comprometidos con la iniciativa.

El rastrillo está instalado en el número 48 de la calle Magdalena y permanecerá abierto en horario de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas hasta el día 8 de diciembre, aunque la fecha de cierre podría extenderse.

Con esta cita solidaria, Manos Unidas Mondoñedo-Ferrol da el pistoletazo de salida a sus actividades navideñas, recordando que la lucha contra la pobreza y la desigualdad requiere del compromiso constante de toda la sociedad.