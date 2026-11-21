O Concello de Narón organizou un ano máis, con motivo do 25N, Día Internacional para a eliminación da violencia contra a muller, un obradoiro de defensa persoal dirixido a mulleres. A concelleira de Igualdade, María Lorenzo, entregou os diplomas á trintena de participantes ao rematar a convocatoria, nas instalacións do pavillón da Mocidade.
As clases desenvolvéronse na tarde de onte nas instalacións do Centro Cívico Social do Alto, en horario de 16:00 a 19:00 e esta mañá, de 10:00 a 13:00 horas, no pavillón da Casa da Mocidade, na Gándara. O instrutor de Policía PSDI e experto en defensa persoal feminina José Rodríguez, e a doutora en psicoloxía Yésica Bouza, foron as dúas persoas encargadas de impartir estes obradoiros.
A finalidade desta convocatoria é a de proporcionar ás mulleres (podían participar a partir de 12 anos, estando empadroadas en Narón) unha serie de técnicas coas que defenderse ante situacións como soltarse dun agarre, protexerse ante unha posible agresión, a xestión do medo… e, en definitiva, como previr, poder actuar e solventar este tipo de casos.
No mediodía deste sábado a concelleira de Igualdade entregou xunto con José Rodríguez os diplomas e uns agasallos institucionais ás alumnas que realizaron esta edición do curso. María Lorenzo felicitou ás participantes neste obradoiro, destacando o feito de que lles permita “ter máis confianza nelas mesmas, dispoñendo dunha serie de técnicas para controlar posibles situacións de medo e, en definitiva, sentirse máis libre e seguras”.
A edil desexou ás alumnas “que nunca lles faga falta ter que utilizar estas técnicas” e subliñou a importancia de “coñecelas e saber aplicalas no caso de que sexa necesario”.