La Guardia Civil de Lugo ha procedido a la detención de dos varones como presuntos autores de un delito de robo con intimidación cometido en una sucursal bancaria situada en la localidad de Folgoso do Courel en abril de 2022.

La operación, denominada ‘Dilinger‘, ha permitido identificar a los dos hombres. Todo ello después de que el pasado mes de febrero la Benemérita detuviese a dos vecinos de Carral y Miño, de 49 y 51 años de edad, como supuestos autores de un atraco consumado y otro en grado de tentativa también en bancos de Cervantes.

A raíz de estas detenciones, y tras analizar las declaraciones de las víctimas y las grabaciones de seguridad, los agentes lograron establecer una conexión directa entre uno de los arrestados y el atraco cometido el Folgoso.

Finalmente, las investigaciones permitieron confirmar la participación de uno de los arrestados en el asalto, el cual presentaba un patrón con numerosos antecedentes policiales y judiciales por hechos de similar naturaleza.

Asimismo, los agentes lograron identificar y detener al segundo presunto autor, un vecino de Guisamo de 58 años de edad.

El atraco tuvo lugar en abril de 2022 cuando uno de los autores accedió a la sucursal bancaria y, tras amenazar con un arma de fuego al director de la oficina, le obligó a introducir los códigos de apertura de la caja fuerte y del cajero automático.

El asaltante se apoderó de 95.000 euros y maniató a la víctima con bridas a una estantería del archivo de la oficina, para luego huir.