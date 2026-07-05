La Xunta mantiene la alerta roja por calor en 120 municipios

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La Xunta ha informado de que mantendrá la alerta roja por episodio de calor en un total de 120 municipios, en el marco del Plan actuaciones de la Comunidad frente a posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, según los datos enviados este viernes por MeteoSalud.

Concretamente, permanecerán activas las alertas de nivel 3 o rojo en las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo, montaña de Ourense e interior de Pontevedra.

Por su parte, el nivel 2, naranja, afectará a las zonas isoclimáticas suroeste de A Coruña, Miño de Ourense, litoral de Pontevedra o Rías Baixas y Miño de Pontevedra.

Finalmente, el nivel 1, amarillo, afectará a las zonas del noroeste de A Coruña, Valdeorras y noroeste de Ourense.

La previsión es que las altas temperaturas se mantengan este domingo en toda Galicia, por lo que las alertas permanecerán activas por posibles efectos adversos para la salud durante varios días.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Asimismo, en el caso del deporte, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha determinado la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior en las zonas afectadas por la alerta roja, de 12.00 a 20.00 horas.

Por otra parte, en las zonas con alerta naranja por calor no se suspende la actividad deportiva federada, pero se recomienda adaptar los horarios de práctica a las condiciones específicas de cada zona, evitando, en la medida del posible, las horas de mayor calor y adoptando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas.