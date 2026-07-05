A Ópera Studio de Cedeira celebra a súa quinta edición

Trinta alumnos e alumnas, entre instrumentistas e vocalistas, participarán nas actividades formativas e recitais que se van desenvolver do 8 ao 22 de xullo.
A Ópera Studio de Cedeira vai celebrar do 8 ao 22 de xullo a súa quinta edición, consolidada como un espazo para a proxección dos novos talentos da lírica e tamén como un territorio fecundo para a formación, a creación e o encontro arredor da música e as artes escénicas. Están xa seleccionadas as 30 persoas que van participar desta volta nunha experiencia que, durante dúas semanas, resoa de diferentes maneiras na localidade de Cedeira.
O Concello de Cedeira respalda un ano máis a iniciativa aportando, entre outros espazos, o aloxamento para todas as persoas participantes no albergue municipal de Corredoira. Este ano as audicións organizadas pola Ópera Studio para seleccionar instrumentistas e voces contaron cunha grande afluencia, de músicos e músicas de diferentes puntos de España e tamén do extranxeiro.
Así, serán máis as persoas que participen no programa que as que van tomar parte especificamente na preparación e representación da ópera elixida. Será “Coronis”, unha peza escrita arredor do ano 1700 polo músico español Sebastián Durón, que entretece a mitoloxía clásica coa sátira política sobre o conflito que protagonizaron os Habsburgo e os Borbóns polo goberno de España.
De novo este ano, e avanzando nun camiño emprendido en edicións anteriores, a Ópera Studio vai saír á rúa. Xunto cos ensaios e a preparación de “Coronis”, así como outras actividades de formación que se desenvolverán no Auditorio Municipal, están previstoa unha serie de concertos que fan deste evento todo un festival de lírica.
O recital inaugural será o vindeiro día 8 e correrá a cargo dun quinteto de trombóns constituído para a ocasión por músicos cedeireses, ou vencellados a Cedeira, con moi destacadas traxectorias profesionais e que están actualmente en orquestras de primeira liña.
Irán concretándose horas e lugares deste e doutros concertos que terán lugar en diferentes igrexas das parroquias -Piñeiro, Santalla e San Román- así como de varios recitais que se sucederán polo casco vello da vila o 19 de xullo. Ao día seguinte, o 20, está programado tamén un concerto no que se interpretarán arias de ópera co acompañamento da Banda de Música Vila de Cedeira. O 22, o programa remará coa representación da ópera “Coronis” no Auditorio Municipal.
Cómpre destacar que o apartado formativo da Ópera Studio non se cinxe á preparación de “Coronis”. Traballarase na creación e preparación dun repertorio para grupos de cámara, que serán os que tocarán nos recitais polas parroquias. Magna Ferreira e Marcos Vieitez volven facerse cargo da dirección musical e escénica, respectivamente, e no cadro docente estarán tamén Xurxo Varela e Marina García Bouso.