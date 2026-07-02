Agenda de actos para este viernes, día 3 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.-«Observar un atardecer te hace sentir más fuerte» (Anamika Mishra)

–-Quedan 182 días para finalizar el año.

–Día Internacional libre de Bolsas de Plástico.

–Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Tomás Apóstol,Trifón, Heliodoro y Dato.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 3 de julio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE VIERNES

El tiempo en Ferrol para este viernes 3 de julio de 2026 será mayoritariamente despejado y soleado, con temperaturas máximas que alcanzarán los 27°C y mínimas de 17°C.



Pronóstico Meteorológico

Cielo: Predominará el ambiente soleado durante todo el día, con posibilidad de intervalos de nubes altas hacia la noche. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula (0%).

Viento: El viento soplará del noreste (nordeste) con rachas moderadas, promediando velocidades de entre 15 y 30 km/h. Hacia la tarde las rachas podrían incrementarse, llegando a superar los 40 km/h en zonas expuestas de la costa.

Radiación UV: El índice ultravioleta será muy alto (9). Se recomienda protección solar si se planea estar al aire libre en las horas centrales.



Estado de la Mar

Según los datos marítimos oficiales para el litoral de Ferrolterra:

Oleaje: Habrá condiciones de marejada en la costa. La altura significativa de las olas se mantendrá baja en las playas interiores y la ría (entre 0.5 y 0.8 metros), pero la mar de fondo del noroeste dejará olas algo superiores en playas abiertas al Atlántico como Doniños o San Xurxo.

Temperatura del agua: Rondará los 18°C a 19°C.



Mareas en Ferrol:Pleamar (Marea alta): 07:11 h (3.27 m) y 19:23 h (3.50 m).

Bajamar (Marea baja): 01:05 h (0.88 m) y 13:13 h (0.96 m)

TAL DÍA COMO HOY

(1840)-Nació en Ferrol Calixto Aureliano Loira y Cardoso. Arquitecto. Entre sus obras destaca el Cementerio Colón de La Habana, una joya del patrimonio histórico y cultural de Cuba y del mundo.

(1898)- Una escuadra española al mando del almirante Cervera es derrotada en aguas cercanas a Santiago de Cuba por una escuadra norteamericana.

(1976)-Adolfo Suárez es nombrado presidente de España, el primer presidente tras la muerte de Franco.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy en Cedeira, en la plaza de Galicia, en la zona de la parada del bus. De 16.00 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- A concelleira de Mercados, Maica García, participa nas actividades previstas polo Día Internacional libre de bolsas de plástico promovido pola consellería de Medio Ambiente. Mercado A Magdalena.

13.00h.- Pleno extraordinario. Tema remanentes.

19.00h.- La concejal de Política Social, Rosa Martínez, participa en la V Andaina solidaria “Pegadas de Ouro” de la Cruz Roja Ferrol. Salida Praza Vella.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

10,00 h.- La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, participará en la campaña con motivo del Día internacional libre de bolsas de plástico. En el mercado central de A Magdalena.

12,15 h.- La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, participará en la clausura del XXVII Curso de Pensamento e Comunicación Carlos Gurméndez. En el salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial.

En Ortigueira

10,30 h.- El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, firmará un convenio de colaboración con el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, para mejoras en el centro residencial. En la Casa do Concello (plaza de Isabel II, s/n).

LA DIPUTACIÓN EN LA ZONA NORTE

As Pontes

12.300 h. En Coruña, el presidente de la Diputación de Coruña, Valentín González Formoso, firma con los representantes de la directiva de la Casa do Mel de Goente el convenio para construir el nuevo centro apícola de As Pontes.

FERIAS Y FIESTAS

En Narón

Narón reedita su fiesta cervecera. El Concello organiza la segunda edición de la Feira da Cervexa, que tomó el Parque de Freixeiro desde ayer jueves hasta el domingo, 5 de julio, con una propuesta pensada para gozar en familia.

Además de cerveza habrá «comida de rúa», conciertos en directo y actividades infantiles.

La programación musical, bajo el título «La Ruta del Lúpulo en Narón» incluye conciertos. Hoy viernes, día 3, a las 22:00h, será el turno de Milómanos, dúo nacido en 2014 alrededor de la guitarra acústica que combina temas propios con versiones de clásicos del pop, rock y blues.

Mañana sábado 4, a las 22:00h, llega Black Jack, grupo que promete poner al público a bailar con su propuesta de versiones.

Y el domingo 5, a las 20:00h, cerrará la programación la sesión de Atómica DJ.

El horario de cierre ferial está previsto a la 01:00h viernes y sábado, y a las 23:00h el domingo.

Zona infantil y actividades para toda la familia La feria dispone de una Kids Zone con hinchables todos los días y un programa de talleres infantiles gratuitos: hoy viernes, taller de creación de mariposas (19:30h); el sábado, taller de chapas (18:00h); y el domingo, taller de marcapáginas (17:30h). El recinto cuenta asimismo con una zona de mesas y bancos para descansar entre degustaciones, y es pet friendly, por el que se puede acudir con los animales de compañía. La entrada al recinto es gratuita durante toda la programación.

Sesiones Beer-Mú y concursos del sector

Los viernes y sábados, entre las 14:00 h y las 15:30h, tendrán lugar las sesiones Beer-Mú. El domingo, a las 21:00h, se celebrarán los concursos a la mejor etiqueta y a la mejor cerveza del festival, seguidos del concurso a la mejor gastroneta (21:10h) y de la entrega de premios a las cerveceras participantes (21:15h).

En Monfero

Hoy viernes 3 de Julio, comienza en el Monasterio de Santa María de Monfero, situado en la parroquia de San Fiz, la Romaría da Nosa Señora de Cela con la celebración, a partir de las 21.00 horas en el campo de la fiesta, de una gran churrascada a un precio de 20 euros. A las 23.00 horas comenzará la verbena a cargo de la formación Eureka y disco móvil Disque Toka.

Sábado 4, la jornada dará inicio a las 14.00 horas con la sesión vermú a cargo de la disco móvil Monster, que también amenizará la verbena de la noche acompañada por el grupo Radar de León desde las 23.00 horas.

Domingo 5, en este día habrá dianas y alboradas y se oficiarán misas a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas, siendo esta última la misa cantada por la coral Santa Uxía de Mandiá. La procesión estará acompañada del grupo folclórico Virxe de Cela. A continuación dará comienzo la sesión vermú y la sesión de tarde estará amenizada por el grupo Fusión

En Mugardos

Festividades en honor a la Virxe do Carme que se celebrarán en la villa de Mugardos hasta el 9 de Agosto. Durante estos días no faltarán las actuaciones musicales ni los oficios religiosos en honor a la Santa, así como una nueva edición de la Festa do Polbo, evento gastronómico que tendrá lugar en la jornada del día 12.

Algunas de las actividades programadas son las siguientes:

Hoy viernes 3 de Julio se celebrará el Festival Internacional Oral Narrativa a las 21.00 horas en el Centro de Interpretación de Caldoval.

Sábado 4, a partir de las 20.00 horas la iglesia de San Xiao acogerá el Certamen de Corais Memorial Loli Vázquez y a partir de las 21.00 horas con la XVII Churrascada Popular.

En Pontedeume

El municipio de Pontedeume retrocederá en el tiempo y se convertirá en una villa Medieval con la celebración de una nueva edición del Feirón Medieval dos Andrade, evento que tendrá lugar desde este viernes 3 al domingo 5 de Julio.

Todos los presentes podrán disfrutar con una gran variedad de actos lúdicos para destinados a público de todas las edades; pasacalles musicales, juegos medievales, cuentacuentos, demostraciones, juegos infantiles, espectáculos de fuego, música y danza, desfiles, teatro de rúa, exhibiciones, obradoiros… y muchas más actividades que convertirán durante estos día a la localidad en una villa del medievo.

El XVI Feirón Medieval dos Andrade abrirá sus puertas el viernes 3 de 17.30 a 00.15 horas. El sábado 4 el horario será de 11.00 a 00.15 horas y el domingo 5 permanecerá abierto de 11.00 a 23.30 horas.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.