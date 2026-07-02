La Xunta amplia a alerta roja para este viernes a varias zonas, entre ellas el noroeste coruñés

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Según los datos enviados este jueves por MeteoSalud, y en el marco del Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, la Xunta amplía este viernes la alerta roja por episodio de calor a 138 ayuntamientos.

Concretamente, para este viernes se activan las siguientes alertas por episodio de calor.

El nivel 3, rojo, afectará a las zonas isoclimáticas del noroeste de A Coruña, interior de A Coruña , interior de Pontevedra, litoral de Pontevedra o Rías Baixas y montaña de Ourense.

El nivel 2, naranja, afectará a las zonas isoclimáticas del sudoeste de A Coruña y Miño de Ourense.

El nivel 1, amarillo, afectará a las zonas isoclimáticas del centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo y Miño de Pontevedra.

La previsión es que la situación de altas temperaturas se mantenga en toda Galicia, por lo que las alertas permanecerán activas por posibles efectos adversos para la salud durante varios días.