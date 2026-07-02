Equiocio Ferrol presenta el cartel de su 35 aniversario, obra de la ilustradora Carola Bouza

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Equiocio Ferrol lanzaba este jueves en sus redes sociales la imagen con la que promocionará su próxima edición, que tendrá lugar en el Campo das Cabazas (Covas-Ferrol) del 6 a 9 de agosto. La obra de la ilustradora Carola Bouza, junto al nuevo logotipo, actualiza la imagen del certamen hípico y de ocio, que celebra este año su 35 aniversario.

Apunta la autora que, en el dibujo, “una figura equina se alza en busca de conexión con un pequeño alado”, una conexión que recuerda a la del binomio caballo- jinete o caballo-amazona, clave en la competición hípica. El diseño, según subraya Carola Bouza (San Sadurniño, 1997) alude además la Equiocio Ferrol como espacio de encuentro, marcado por la “pasión por los equinos” y el compromiso y respecto al entorno natural. “No es casualidad que el cuerpo del caballo cree una onda, simulando el movimiento del mar”, indica.

Con la elección de esta artista multidisciplinar, especializada en dibujo e ilustración, Equiocio Ferrol refuerza su vínculo con creadores y creadoras de la zona. Así, en las últimas ediciones aportaron su talento para proyectar el evento nada menos que Eduardo Hermida, Carla Villaamil y Maribel Garrote.

El certamen contará en su edición 35 aniversario como principales patrocinadores con la Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, Ayuntamiento de Ferrol, Diputación de A Coruña, así como con Estrella Galicia, Gadis e Integral Motion. Hay que sumar además las colaboraciones de Universidade da Coruña, Deporte Gallego, JRilo, Sogama, Federación Hípica Gallega, Pavo y la Comunidad de montes vecinales en mano común Covas- Esmelle, Espacio Návitas y Bcen.