Agenda de actos para este jueves, día 2 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.-«Vivir sin amigos no es vivir.» (Cicerón)

–-Quedan 182 días para finalizar el año.

–Día Mundial de los Ovnis.

–Día Internacional del Periodista Deportivo.

—-La Iglesia celebra la festividad de los Santos Vidal, Otón, Urbano, Martiniano, Félix y Justo.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 2 de julio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE JUEVES

Este jueves 2 de julio en Ferrol se espera un día completamente soleado y despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 26 °C de máxima.

El tiempo en tierra

Cielo: Despejado durante prácticamente toda la jornada, con nula probabilidad de lluvias.

Temperaturas: Subida moderada respecto a los días previos, alcanzando el pico de calor (unos 25-26 °C) en las horas centrales de la tarde.

Viento: Soplará del noreste (nordés) con rachas moderadas a fuertes de entre 25 y 45 km/h, incrementando la sensación térmica de frescor a la sombra.

Radiación UV: Índice muy alto (9), por lo que se recomienda protección solar si vas a exponerte al sol.

Estado de la mar

Oleaje: Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros en las aguas costeras de A Coruña.

Viento en el mar: El viento del noreste ganará intensidad, llegando a alcanzar fuerza 5 o 6 en zonas costeras abiertas, lo que generará condiciones de fuerte marejada mar adentro.

Temperatura del agua: Rondará los 17 °C a 19 °C, habitual de la época veraniega en el litoral ferrolano.

Mareas (Ferrol):Pleamar (Marea alta): 06:35 h (3.29 m) y 18:49 h (3.52 m).

Bajamar (Marea baja): 00:30 h (0.88 m) y 12:37 h (0.94 m)

TAL DÍA COMO HOY

(1861) – Celébranse na Coruña os I Xogos Florais, concurso poético que acabaría sendo un dos xermes do Rexurdimento literario galego.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy en Ferrol. Por la mañana en la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño», delante de la enfermería, de 9,30 14,30 horas. Por la tarde en la plaza de España. al lado del Banco de Santander de 15,30 a 21,00 horas.

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- Comisión informativa de Educación e Universidade, Política social e inclusión, Igualdade, Muller, Xuventude, Familia, Infancia e Multiculturalidade e Política Lingüística.

11.00h.- Comisión informativa de Participación e Atención Cidadá, Promoción Económica, Fondos Europeos e Organización Interna.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Valdoviño

11,30 h.- La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará un puesto de artesanía con motivo de las ayudas para la promoción de la artesanía gallega. en la playa de Pantín.

12,00 h.- La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, participará en la inauguración del Campeonato de España de Surfing 2026. En la playa de Pantín

EN LO SANITARIO

13:30 h.- Presentación de la primera escuela para pacientes Ostomizados de Galicia en el Área Sanitaria de Ferrol. En el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Avenida de la Residencia s/n. La entrada es libre hasta completar el aforo.

EN LO DEPORTIVO

En Valdoviño

A las 12.00 horas en la playa de Pantín acto oficial de inauguración del Campeonato de España de Surfing. Intervendrán Román Díez, presidente de la Federación Española de Surfing; Rubén Sanmartín, responsable de RSM Surfshool, co-organizador del certamen; Carlos López, presidente de la Federación catalana de surf y gerente de la Federación Española de Surfing; Jesús Espina, presidente de la Federación asturiana de surf; Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol; Alberto González, alcalde de Valdoviño; y Aitor Canibe, director de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes

Asistirán también surfistas españoles con una destacada trayectoria internacional y representantes de las entidades colaboradoras del campeonato.

FERIAS Y FIESTAS

En Narón

Narón reedita su fiesta cervecera. El Concello organiza la segunda edición de la Feira da Cervexa, que tomará el Parque de Freixeiro desde hoy dia 2 al 5 de julio con una propuesta pensada para gozar en familia.

Además de cerveza habrá «comida de rúa», conciertos en directo y actividades infantiles.

La programación musical, bajo el título «La Ruta del Lúpulo en Narón» incluye cuatro conciertos. Hoy jueves 2 de julio, a las 21:00h, abrirá el cartel Plan de Fuga, banda de rock con formación clásica de guitarras y voz.

El viernes 3, a las 22:00h, será el turno de Milómanos, dúo nacido en 2014 alrededor de la guitarra acústica que combina temas propios con versiones de clásicos del pop, rock y blues.

El sábado 4, a las 22:00h, llega Black Jack, grupo que promete poner al público a bailar con su propuesta de versiones.

Y el domingo 5, a las 20:00h, cerrará la programación la sesión de Atómica DJ.

Hoy jueves la feria abrirá sus puertas a las 19:00h con la inauguración oficial, mientras que viernes, sábado y domingo la apertura será a las 13:00h. El cierre del recinto está previsto a la 00:00h el jueves, a la 01:00h viernes y sábado, y a las 23:00h el domingo.

Zona infantil y actividades para toda la familia La feria dispone de una Kids Zone con hinchables todos los días y un programa de talleres infantiles gratuitos: el viernes, taller de creación de mariposas (19:30h); el sábado, taller de chapas (18:00h); y el domingo, taller de marcapáginas (17:30h). El recinto cuenta asimismo con una zona de mesas y bancos para descansar entre degustaciones, y es pet friendly, por el que se puede acudir con los animales de compañía. La entrada al recinto es gratuita durante toda la programación. Sesiones Beer-Mú y concursos del sector Los viernes y sábados, entre las 14:00 h y las 15:30h, tendrán lugar las sesiones Beer-Mú. El domingo, a las 21:00h, se celebrarán los concursos a la mejor etiqueta y a la mejor cerveza del festival, seguidos del concurso a la mejor gastroneta (21:10h) y de la entrega de premios a las cerveceras participantes (21:15h).

EXPOSICIONES

En Ferrol

En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre próximo, Exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista, doctor “honoris causa” y académico Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición estará abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición «Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España