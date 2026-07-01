Arranca la temporada de verano en las playas de Ortigueira

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Este será el tercer año consecutivo que las playas orteganas cuenten con servicio de socorrismo, tras años con el servicio mermado o incluso sin él.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, afirma que «la temporada de verano ya ha arrancado en Ortigueira. Así lo atestigua el inicio de la actividad de los 8 socorristas y 2 patrones que velarán por la seguridad en las playas de Ortigueira y Espasante, y que las Banderas Azules —máximo distintivo de calidad que pueden obtener los arenales en España— ya ondean en las playas de A Concha y Morouzos» .

El cambio de situación de las playas del municipio desde la llegada al gobierno local del actual alcalde, Valentín Calvín, ha sido radical. Este será el tercer año consecutivo en el que Ortigueira contará con servicio de socorrismo. Antes del 2024 y desde el 2016, este servicio de seguridad en las playas había sido mermado e incluso suprimido durante algunos años por la falta de infraestructuras y de capacidad de los gobiernos anteriores para ponerlo en marcha.

Esta cuestión siempre fue una prioridad para el gobierno de Calvín, que desde su llegada a la alcaldía se puso manos a la obra para recuperar un servicio que considera “esencial” en un municipio “eminentemente turístico, más si cabe en la temporada estival”.

De este modo, ya se encuentran en sus puestos de trabajo los 8 socorristas (otros 2 serán contratados en los próximos días, llegando hasta los 10 vigilantes) y 2 patrones que velarán por la seguridad de los bañistas en la costa ortegana.

Las Banderas Azules vuelven a ondear en Morouzos y A Concha

La gran novedad de esta temporada es el regreso de las Banderas Azules. Este distintivo de calidad —el más alto que puede conseguir una playa en España— que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) vuelven a verse en los arenales de A Concha y Morouzos. Estos galardones regresan al municipio después de haber perdido el último en el año 2018 y que ahora, gracias otra vez a la implicación en la mejora de la calidad de las playas del gobierno municipal, vuelven a ser visibles en estas dos playas.

Valentín Calvín hace un balance muy positivo de la evolución del principal recurso turístico del municipio desde su llegada al gobierno. “Nos encontramos unas playas sin socorristas y que ya no aparecían en los ránkings de las mejores de Galicia, y, en apenas tres años, hemos sido capaces de revertir la situación”, afirma el regidor.

“Siempre dijimos que esta era una de nuestras prioridades, y los hechos lo demuestran: hoy, cualquiera que vaya a la playa de Morouzos puede ver socorristas con medios adecuados y en buen estado, la Bandera Azul, mejores y más cómodos accesos, instalaciones a punto… esto no es flor de un día; es el resultado de meses de trabajo que ahora dan sus frutos. Eso sí, no nos conformamos, queremos seguir trabajando para que cada vez sean más las playas con Bandera Azul y dar el mejor servicio posible tanto a nuestros vecinos y vecinas como a los miles de turistas que nos visitan cada año”, resume Calvín.