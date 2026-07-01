Preto de 400 persoas danse cita en Narón no Impact Returns

A cidade acolle o maior torneo internacional de Magic the Gathering, co pavillón Campo da Serra como sede do venres ao domingo.
O Concello de Narón e a Asociación Impact presentaron este martes unha nova edición do Impact Returns, que se desenvolverá entre o venres 3 e o domingo 5 de xullo no pavillón Campo da Serra.
O torneo, que vai xa pola súa décimo terceira edición, reunirá esta vez a preto de 400 xogadores chegados non só de Narón e da comarca, senón tamén do resto de Galicia, doutros puntos do Estado e de países como Portugal, Holanda, Bélxica, Alemaña, Austria ou Irlanda, o que confirma a proxección internacional que foi gañando este evento ao longo dos anos.
As actividades principiarán o venres ás 14:00 horas coa final do Nacional de Legacy Español, torneo no que os xogadores clasificados nas diferentes rexións do Estado competirán por prazas de cualificación para a Legacy Masters 2026, que se celebrará en Hasselt (Bélxica). Pola tarde, ás 16:00, terá lugar o Equipo de Tríos, e ás 16:30 arrancará o evento de oito xogadores en formato Cube, ademais dun Legacy Trial.
O sábado, a partir das 10:00 horas, dará comezo o Evento Principal de Legacy, que se prolongará ao longo de toda a xornada combinado con varios torneos secundarios: o Modern 1K ás 13:00, o Premodern 1K e o Pauper 1K, ambos os dous ás 14:30, e pola tarde, ás 16:00, un novo evento de oito xogadores con Modern Trial e Cube.
O domingo será a quenda do Modern, co Evento Principal iniciándose tamén ás 10:00 horas, acompañado doutros torneos secundarios como o Legacy 1K ao mediodía, o Modern 2015 1K e o Premodern 1K Supercup, os dous ás 13:00, e pechando a fin de semana, ás 14:30, un último evento de oito xogadores en formato Cube.
Entre as novidades desta edición destaca que, por segundo ano consecutivo, todos os grandes torneos puntúan para a Legacy Masters 2026, que se disputará en Eternal Mania, Hasselt. Ademais, o evento conta coa colaboración de Ultimate Guard como patrocinador, e os premios inclúen desde terras orixinais e material exclusivo ata créditos en tendas colaboradoras e contías en metálico para os primeiros postos de cada modalidade. Os torneos poderán seguirse en directo a través da plataforma twitch.tv/impactreturns e da canle de Youtube do evento.
A concelleira de Turismo, Natalia Hermida, destacou na presentación a importancia que ten este evento para Narón, sinalando que volve confirmar a cidade como un referente para a comunidade internacional de Magic the Gathering e que o crecemento sostido do número de participantes nos últimos anos reflicte o bo facer da Asociación Impact na organización destas citas.
Pola súa banda, o presidente da Asociación Impact, David Melchor, subliñou o esforzo que supón cada ano ampliar o número de torneos e modalidades dispoñibles, e amosou a súa satisfacción por ver como Narón se consolida como sede fixa dun evento que xa atrae a xogadores de máis dunha decena de países.