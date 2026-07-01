El Área Sanitaria de Ferrol recomienda gafas homologadas y no mirar el eclipse más de tres segundos

Usar gafas homologadas, no deterioradas, sin dobleces ni rayadas, ser muy exhaustivo con el tiempo de exposición y tener en cuenta que las gafas tienen una vigencia total de media son las tres claves que ha destacado la jefa del Servizo de Oftalmoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, Lola Álvarez Díaz.

Así lo ha señalado este martes en una sesión especial ‘Ollo á Eclipse’ que ha tenido lugar en el marco de los actos actos do 50 aniversario do Hospital Arquitecto Marcide. Lola Álvarez ha recordado que el sol emite radiación ultravioleta, aparte de la luz, que es la que puede producir la quemadura ocular, sobre todo la tipo A, que es la que más daño puede hacer.

Una exposición al eclipse sin tomar las medidas adecuadas puede producir, entre otras cuestiones, tres patologías: una queratitis en la córnea, aumentar la catarata y alteraciones de la retina, con visión borrosa o como una mancha negra central en el campo visual.

«Algunas de estas lesiones son reversibles entre uno y seis meses, pero otras de ellas, son lesiones que pueden ser permanentes e irrecuperables, quedando cicatriz y la mancha como secuela», ha subrayado Lola Álvarez.

Asimismo, ha recordado que la radicación tiene un efecto acumulativo, por lo que si miras «muy pocos segundos» con la protección adecuada «no pasa nada, pero si miras 30 minutos, «la lesión puede ser grave y verse los efectos días después de la exposición».

Finalmente, ha recordado que la radiación produce alteraciones en el código genético de las células y hay que tener en cuenta que, aunque no hay luz, los rayos ultravioletas permanece, por lo que también se debe proteger la piel.

Por su parte, el catedrático de Física de la Universidade de Santiago de Compostela, Jorge Mira, ha coincidido con la oftalmóloga Lola Álvarez en no mirar al sol directamente y ha pedido cuidado y previsión sobre los traslados masivos en ese día, «será una movilización de personas sin precedentes en Galicia«.