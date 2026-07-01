El Rotary Club Ferrol renueva su Junta Directiva

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Pablo Rivera Somorrostro cede el testigo de la presidencia a Jesús Ron de las Heras en un acto en el que el club hizo balance de los proyectos desarrollados durante el último año rotario.

El Rotary Club Ferrol celebró su tradicional acto de Cambio de Collares, una cita anual en la que se formaliza el relevo en la presidencia y en la Junta Directiva del club, de acuerdo con la práctica habitual de Rotary, donde los cargos se renuevan periódicamente para fomentar la participación y el compromiso de sus miembros.

Durante el acto, el presidente saliente, Pablo Rivera Somorrostro, hizo entrega del collar presidencial a Jesús Ron de las Heras, quien asume la presidencia del Rotary Club Ferrol para el nuevo año rotario. Este relevo simboliza la continuidad del trabajo realizado por el club en favor de la comunidad ferrolana y de los valores rotarios de servicio, cooperación y compromiso social.

El encuentro contó con la presencia de compañeros del Rotary Club Vila do Conde y del Rotary Club de La Coruña, así como con una representación de los Scouts de Ferrol del Grupo 19, entidades que acompañaron al club ferrolano en una jornada especialmente significativa para la vida rotaria. En su intervención, Pablo Rivera Somorrostro realizó un balance de las principales actividades y proyectos desarrollados durante su año de presidencia, destacando el impulso de iniciativas sociales, medioambientales, educativas y solidarias.

Entre los proyectos llevados a cabo durante este periodo, el Rotary Club Ferrol destacó la participación en la recogida de residuos dentro del proyecto “En la playa solo arena”, una iniciativa orientada a la sensibilización medioambiental y al cuidado del litoral. También se puso en valor el proyecto “Líderes del Futuro”, dirigido a reconocer el talento, el esfuerzo y la proyección de jóvenes vinculados a Ferrol y su comarca.

Asimismo, el club recordó la importancia del Premio Amizade, que será entregado este próximo 4 de julio en Vila do Conde, reforzando los lazos de amistad, colaboración y cooperación entre Ferrol y Portugal, en una convocatoria que mantiene vivo el espíritu de intercambio cultural y académico entre ambas comunidades.

Durante el año rotario también se avanzó en la colaboración con entidades sociales del entorno, destacando la firma del convenio con Cáritas, con el objetivo de fortalecer líneas de cooperación en favor de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Otro de los ejes de actividad fue la organización de charlas sobre inmigración, concebidas como espacios de información, orientación y diálogo, con el fin de acercar recursos útiles a la ciudadanía y contribuir a una mejor integración social de las personas migrantes en Ferrolterra.

El nuevo presidente, Jesús Ron de las Heras, agradeció la confianza de sus compañeros y recogió el testigo con el compromiso de dar continuidad a la labor desarrollada por el club, manteniendo el espíritu de servicio que caracteriza a Rotary y abriendo una nueva etapa de trabajo compartido. Rotary es una red internacional de personas comprometidas con la acción social, la ética profesional, la paz, la educación, la salud, el desarrollo comunitario y la mejora de la calidad de vida de las personas. Desde su creación, el Rotary Club Ferrol mantiene una presencia activa en la ciudad, promoviendo proyectos al servicio de la comunidad y colaborando con entidades locales, sociales y culturales.

El acto de Cambio de Collares cerró así un año de intensa actividad para el Rotary Club Ferrol y abrió una nueva etapa bajo la presidencia de Jesús Ron de las Heras, con la voluntad de seguir impulsando proyectos que generen un impacto positivo y duradero en Ferrol y su comarca.