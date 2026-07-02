Hugo López, realiza una gran debut en el Campeonato de Europa Cadete de Judo

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Hugo López Pereira de la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra, realizó un gran Campeonato de Europa Cadete el pasado lunes en Gran Canaria.

El joven deportista naronés disputó su primer campeonato de Europa, representando a España en la categoría de -50 kg. En el campeonato disputado en el Gran Canaria Arena, Hugo López realizó una gran competición quedándose a un combate de las medallas.

Ganó en su primer encuentro al Lituano Dobrovolskis y en segunda ronda se impuso al Francés Lahrifi metiéndose en cuartos de final contra el Holandés Heimans cediendo en un intenso combate y pasando a la repesca donde se enfrentó al Italiano Ismael Mehabra a la postre medalla de Bronce.

Gran competición de Hugo López, que en su primer año en la categoría Cadete consigue participar en un Campeonato de Europa quedando finalmente 9 clasificado.