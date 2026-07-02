Bomberos gallegos en La Guaira creen que regresarán en breve y lamentan que la ayuda no llegase antes

Bomberos gallegos de la ONG de Búsqueda y Rescate Integral en Emergencias de Galicia (Briegal) desplazados en Venezuela señalaron que creen que los «mandarán a casa en breve» y lamentaron que la ayuda no pudiese llegar antes tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del miércoles (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y Baleares).

«Ojalá la ayuda hubiese podido venir antes. No sabemos si seguiremos mucho más porque ya son demasiados días y el calor extremo y humedad son tan altos que la fase de búsqueda de vida se concluirá ya. Nos imaginamos que nos mandarán a casa en breve», señalaron.

Este martes fue el tercer día del equipo gallego –formado por dos bomberos de A Coruña, otros tantos de Ferrol, uno de Astilleros Navantia y dos del Consorcio Provincial de A Coruña– en Venezuela, adonde llegaron el pasado sábado.

Antes de salir, durante la jornada del martes, tuvieron que realizar una «pequeña cura» a ‘Argui‘, uno de los perros de búsqueda. A continuación, cargaron sus arcones con el material para desplazarse el punto indicado. «Antes salir tocó ayudar a hacer una pequeña cura a ‘Argui’. Cargamos nuestros arcones con el material y nos asignaron un vehículo que, a veces, es un poco escaso. Lo importante es llegar a donde te dicen lo antes posible, aunque ya aceptamos que los traslados son eternos porque actualmente La Guaira y sus alrededores siguen siendo un caos», explicaron.

Una vez en la zona, los perros —Kenia, Argui y Sidny— comenzaron su trabajo, que consiste en buscar señales de vida en lugares que «a una persona le sería imposible acceder». «Aunque mantenemos esa esperanza, sabemos que a estas alturas es cada vez más difícil», lamentaron.

«DESÁNIMO Y FRUSTRACIÓN»

«Verlos trabajar –a los perros– sigue siendo algo que nos emociona y sorprende. Aunque, al finalizar la jornada y tras no haber detectado ninguna señal de vida, el desánimo y la frustración aumenta«, expresaron.

Un sentimiento que, aseguraron, «es común» entre los diferentes grupos de voluntarios llegados de todas las partes del mundo para ayudar al pueblo venezolano tras este doble seísmo que, según el último balance, ha causado 1.900 muertos y ha dejado a 10.500 personas heridas.

Finalmente, este grupo de voluntarios agradeció a todos los venezolanos que se preocuparon de que no les faltasen agua o comida. «Es increíble ver cómo los que perdieron todo se preocupan de que tú estés bien y cómo te agradecen que le hayas venido a ayudar, aunque hayamos conseguido tan poco«, sentenciaron.