O Parrulo Ferrol lanza la campaña de abonados #EstáNasTúasMans para impulsar una nueva etapa junto a su afición

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O Parrulo Ferrol ha dado el pistoletazo de salida a su campaña de abonados para la temporada 2026-2027 bajo el lema #EstáNasTúasMans, una iniciativa con la que la nueva directiva pretende reforzar el vínculo entre el club, la ciudad y toda la comarca. La entidad quiere que la afición no solo acompañe al equipo desde la grada, sino que se convierta en una pieza fundamental del nuevo proyecto deportivo e institucional.

La campaña fue presentada este martes en un acto en el que participaron el director general de la nueva junta directiva entrante, David García; el director de marketing, Samuel Pantín; el director creativo de la campaña, José Lourido; y el nuevo embajador del club, Adri, quien recibió el primer carnet de abonado de la temporada.

David García: «El club pertenece a toda Ferrolterra»

Durante su intervención, el director general quiso dejar claro que la campaña va mucho más allá de la venta de carnés. «Esto no es una simple campaña de abonados, sino una forma de entender O Parrulo Ferrol«, afirmó David García, quien destacó que el club «no pertenece únicamente a directivos, técnicos o jugadores, sino a toda Ferrolterra«.

El responsable recordó los 48 años de historia de la entidad y aseguró que la nueva junta directiva quiere construir un nuevo capítulo respetando el legado recibido. Según explicó, el lema #EstáNasTúasMans pretende transmitir que hacerse abonado supone implicarse activamente en el futuro de la entidad. «No se trata solo de comprar un carnet, sino de seguir escribiendo la historia del club entre todos«, señaló.

Una campaña con Ferrol como gran protagonista

El director creativo, José Lourido, explicó que el vídeo promocional gira en torno a la ciudad de Ferrol y a la emoción que representa el regreso de la ilusión al club.

El spot comienza con un niño recogiendo un balón en un pabellón vacío, símbolo del inicio de una nueva etapa, y concluye con ese mismo niño ofreciendo el balón a una grada completamente llena, representando el papel decisivo que tendrá la afición.

Lourido destacó además la utilización de elementos sonoros propios de Galicia y de imágenes del patrimonio ferrolano para reforzar la identidad de la campaña.

El objetivo: llenar A Malata

Por su parte, el director de marketing, Samuel Pantín, aseguró que la intención es unir pasado y futuro para construir un proyecto común.

El responsable de marketing destacó la importancia de las redes sociales y del trabajo de los medios de comunicación para conseguir que el mensaje llegue a toda la comarca y contribuir a llenar las gradas del pabellón de A Malata durante toda la temporada.

Precios especiales para las renovaciones hasta el 17 de julio

La campaña contempla un periodo de renovación con precios bonificados para los actuales abonados, disponible entre el 30 de junio y el 17 de julio.

Durante ese plazo, el abono adulto tendrá un precio de 100 euros; el joven, 60 euros; el infantil, 40 euros; el abono parrulo, que incluye todos los partidos de la temporada, costará 140 euros; y el abono familiar, para tres miembros, tendrá un precio de 250 euros.

Una vez finalice ese periodo, las renovaciones pasarán a tener el mismo coste que los nuevos abonados.

Para las nuevas altas, el abono adulto costará 120 euros; el joven, 80; el infantil, 60; el abono parrulo, 160 euros; y el familiar, 260 euros.

Las modalidades de adulto, joven, infantil y familiar no incluyen los partidos declarados como día del club ni los encuentros de la Copa del Rey. Los aficionados que deseen disponer del carnet en formato físico deberán abonar cinco euros adicionales.

Nace la figura del socio simpatizante

La principal novedad de esta campaña es la creación del socio simpatizante, una modalidad con un precio de 30 euros.

Esta opción incluye una entrada para un partido de la temporada —excepto los declarados como día del club— y un descuento del 10 % en otros tres encuentros que tampoco tengan esa consideración.

Además, el club ha anunciado que los jugadores y jugadoras de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol dispondrán de un abono totalmente gratuito, que estará disponible a partir del próximo mes de septiembre.

Renovaciones online y en las oficinas de A Malata

Los abonados podrán renovar su carnet o darse de alta de forma telemática a través de la plataforma oficial del club oparrulofs.compralaentrada.com o presencialmente en las oficinas situadas en el pabellón de A Malata.

Hasta el 17 de julio, el horario de atención será de lunes a viernes de 10:30 a 13:00 horas y los jueves también en horario de tarde, de 19:00 a 21:00 horas.

El club confía en comenzar la temporada en A Malata

Durante la presentación también se abordó la situación del futuro pabellón de Punta Arnela. David García explicó que O Parrulo Ferrol mantiene un contacto permanente con el Concello de Ferrol y manifestó que la intención del club es iniciar la temporada en A Malata, ya que las nuevas instalaciones todavía no estarán terminadas.

Por ese motivo, la entidad ha decidido no limitar el número de abonados. En caso de que durante la temporada sea necesario trasladar los partidos a Punta Arnela debido al inicio de las obras en A Malata, el club informará con antelación de todos los procedimientos que afecten a los aficionados.