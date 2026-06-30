Ferrol incorpora 13 nuevos vehículos para reforzar la limpieza y los desbroces en toda la ciudad

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El Concello de Ferrol ha incorporado 13 nuevos vehículos al servicio municipal de limpieza con el objetivo de reforzar los trabajos de desbroce, barrido y limpieza tanto en el casco urbano como en la zona rural.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado por el concejal de Servizos, José Tomé, presentó este martes la nueva maquinaria en la Praza de Armas, donde ambos pudieron comprobar su funcionamiento antes de su entrada en servicio.

Desbrozadoras, tractores, barredoras y vehículos 4×4

La nueva flota está compuesta por dos desbrozadoras hidrostáticas, tres tractores con brazo desbrozador, tres barredoras de calzadas, dos vehículos 4×4 y tres remolques equipados con sistemas de limpieza a presión.

Según explicó el gobierno local, estos vehículos permitirán incrementar la capacidad de actuación del servicio municipal y mejorar el mantenimiento de calles, caminos, plazas y espacios públicos.

El desbroce se incorpora por primera vez al contrato de limpieza

Uno de los principales cambios del nuevo contrato es la incorporación, por primera vez, del servicio de desbroces, una prestación que contará con esta nueva maquinaria específica.

José Manuel Rey Varela destacó que esta mejora permitirá dar respuesta a una de las demandas más recurrentes de los vecinos, especialmente en el ámbito rural. «Garántese un servizo fundamental, especialmente demandado pola veciñanza do rural pero tamén necesario noutros puntos da cidade«, señaló el alcalde.

El regidor añadió que este tipo de actuaciones forman parte de los servicios cotidianos que resultan esenciales para el mantenimiento de la ciudad.

«Este é un dos asuntos do día a día que son importantísimos nas cidades, e buscamos mellorar o coidado das nosas rúas e das nosas prazas, como xa fixemos cos xardíns«, afirmó.

«Un salto de calidade» para el servicio

Durante la presentación, Rey Varela aseguró que la incorporación de estos vehículos supone una mejora significativa respecto a la situación existente hasta hace poco más de un año. «Levábamos máis de 10 anos nunha situación absolutamente precaria. O ano pasado demos ese salto importantísimo de contar cun novo servizo de limpeza e este ano imos ver un salto de calidade na cidade«, manifestó.

El alcalde también destacó que la nueva maquinaria permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal encargado del servicio, al facilitar la realización de tareas que hasta ahora requerían un mayor esfuerzo manual.

En este sentido, recordó que el Concello carecía hasta ahora de remolques con sistemas de limpieza a presión y que únicamente disponía de una barredora, mientras que el servicio de desbroces pasa de contar con dos camiones a cinco vehículos especializados.

«Estamos dando un salto de calidade que é o que merece Ferrol e os ferroláns«, concluyó.

Doce millones de euros en nuevos vehículos

Por su parte, el concejal de Servizos, José Tomé, recordó que el Concello ha realizado una inversión de 12 millones de euros en la adquisición de vehículos para el servicio de limpieza.

Además, avanzó que a lo largo de este año continuará llegando nueva maquinaria para seguir modernizando el parque móvil y reforzar la prestación de este servicio municipal.