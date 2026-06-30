Neda obtiene nuevas ayudas para actualizar la colección bibliográfica de la biblioteca municipal

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O Concello de Neda apuesta por seguir incorporando nuevos fondos a la biblioteca pública municipal, que actualmente supera los 38.000 ejemplares. Para ello, sumará a sus propias contribuciones y donaciones privadas dos pequeñas ayudas de la Consellería de Cultura para adquirir nuevas publicaciones que permitan actualizar el catálogo bibliográfico local.

En el marco de las ayudas a los espacios culturales integrados en la Red de Bibliotecas de Galicia, se destinará una contribución de 542 euros para la adquisición de títulos editoriales en gallego en el momento de su publicación. La compra deberá realizarse en formato físico.

Paralelamente, se destinará una aportación de 1.240 € a la mejora de las colecciones bibliográficas, con el objetivo de actualizar el catálogo de títulos para consulta en sala y préstamo a domicilio, tanto en español como en gallego. El objetivo es, por tanto, mejorar el servicio bibliotecario con una colección más completa, diversificada y actual.

La biblioteca municipal, que ha experimentado una intensa actividad de revitalización, es la vigésimo segunda de Galicia con mayor número de préstamos por cada 1.000 habitantes y cuenta con una colección de casi 38.300 libros, ocupando el undécimo puesto en el ranking gallego por volumen de obras en relación con la población local.