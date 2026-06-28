Samertolameu se adjudica la primera bandera de la Liga Galega de Traiñeiras en Narón

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La Liga Galega de Traiñeiras 2026 levantó el telón este sábado con la disputa de la VIII Bandeira Cidade de Narón, primera prueba puntuable de la temporada en la Liga A. La ensenada de A Gándara acogió el estreno del campeonato en una jornada marcada por el buen tiempo, el mar en calma y unas condiciones ideales para la práctica del remo, que también propiciaron una notable presencia de aficionados a lo largo del campo de regatas.

La victoria fue para Samertolameu Oversea, que confirmó desde la primera jornada su condición de uno de los grandes aspirantes al título.

Samertolameu impone su ritmo desde la primera manga

La embarcación de Meira dominó con autoridad la primera tanda de la regata, compartiendo manga con Castropol y Mugardos.

Los de Samertolameu marcaron diferencias desde la salida y fueron ampliando su ventaja en cada paso por boya hasta cruzar la línea de meta con el mejor tiempo del día. Mugardos mantuvo el pulso durante la primera mitad de la regata, aunque terminó cediendo en el tramo final para finalizar a 29 segundos del vencedor.

Por su parte, Castropol protagonizó la nota negativa de la jornada, ofreciendo un rendimiento muy alejado del mostrado en temporadas anteriores y cerrando la manga con una importante desventaja respecto a sus rivales.

Cabo da Cruz firma un brillante regreso

Uno de los grandes focos de atención estaba puesto en el regreso de Cabo da Cruz a la Liga Galega trece años después de su última participación.

La trainera barbanzana respondió a las expectativas dominando con claridad su manga frente a Narón y Cesantes-Rodavigo. Incluso llegó a mejorar el registro de Samertolameu en la primera virada, aunque terminó acusando el esfuerzo en los últimos largos y concluyó la regata apenas tres segundos por detrás del mejor tiempo absoluto.

Ese resultado permitió a Cabo da Cruz estrenarse con una destacada segunda posición en la clasificación general.

Narón, anfitrión de la prueba, mantuvo un ritmo constante durante toda la manga y finalizó en una tranquila octava posición, mientras que Cesantes-Rodavigo cerró su participación por detrás de los locales.

Mecos completa el podio tras una regata muy igualada

La tercera y última manga fue la más competida de la jornada. Mecos tomó la iniciativa desde los primeros metros y logró conservar el liderato frente al empuje de Tirán Pereira y Bueu Simei.

Aunque la trainera de O Grove no pudo igualar el ritmo impuesto por Samertolameu y Cabo da Cruz en la clasificación general, sí consiguió asegurarse la victoria en su tanda y finalizar tercera en la bandera.

Tirán Pereira presionó hasta el último largo, mientras que Bueu Simei completó una actuación sólida que le permitió situarse por delante de varios rivales de las mangas anteriores.

A Cabana mejora a varios rivales en su estreno

La recién ascendida A Cabana de Ferrol cerró la tercera manga, aunque logró superar en la clasificación final a Castropol y Cesantes-Rodavigo, dejando una imagen positiva en su debut en la máxima categoría de la Liga Galega.

Con la primera bandera de la temporada ya disputada, Samertolameu Oversea se convierte en el primer líder de la competición, seguido por Cabo da Cruz y Mecos, que completaron el podio de una jornada inaugural que dejó claro que la igualdad volverá a marcar el campeonato gallego de traineras.