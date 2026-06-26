Edouard Delpero y Ginger Caimi se coronan campeones de Europa de longboard en el Gadis Surf Festival Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La playa de Esmelle vivió este viernes una jornada de gran nivel con la disputa de las finales del circuito europeo de longboard de la World Surf League (WSL), enmarcadas en el Gadis Surf Festival Ferrol. El francés Edouard Delpero y la italiana Ginger Caimi se proclamaron campeones de Europa tras imponerse en sus respectivas finales y certificaron además su clasificación para la máxima categoría mundial del longboard.

Las buenas condiciones del mar permitieron completar el programa previsto y dar también el pistoletazo de salida a la competición júnior, que reúne durante estos días a algunas de las mayores promesas del surf europeo.

Delpero vuelve a triunfar en Esmelle

Edouard Delpero volvió a demostrar la especial conexión que mantiene con las playas de Ferrolterra, donde ya había firmado importantes éxitos en el pasado. El surfista francés fue el gran dominador de la competición masculina y confirmó su favoritismo con una brillante actuación en la final.

Previamente había superado en semifinales al vasco Jon Garmendia, uno de los aspirantes al título, mientras que el británico Ben Skinner y el también francés Louis Marchiset lograban el pase por el otro lado del cuadro.

En la manga definitiva, Delpero firmó dos olas de 8,50 y 6,17 puntos para un total de 14,67, suficiente para imponerse con autoridad. Ben Skinner finalizó en la segunda posición, Jon Garmendia fue tercero y Louis Marchiset cerró el podio en cuarta posición.

Ginger Caimi confirma su enorme proyección

La competición femenina tuvo como gran protagonista a Ginger Caimi. La italiana, de tan solo 14 años, confirmó por qué está considerada una de las grandes promesas del longboard internacional al conquistar el título europeo con una actuación sobresaliente.

Aunque tuvo que emplearse a fondo para acceder a la final, en la manga decisiva no dio opción a sus rivales y consiguió una puntuación de 16,44 puntos gracias a dos olas valoradas en 8,27 y 8,17.

La británica Emily Currie concluyó en la segunda posición, mientras que la francesa Margaux Viegue fue tercera y la neerlandesa Mare Robroch terminó cuarta.

Con este triunfo, Caimi también logra el ascenso a la máxima categoría mundial de la World Surf League.

Comienza la competición de las jóvenes promesas

La mejora del estado del mar permitió además el inicio de la prueba del Junior Qualifying Series (JQS), en la que participan algunos de los mejores surfistas europeos de tabla corta en categorías de formación.

Las mangas se sucedieron durante toda la tarde en la playa de Esmelle, donde los jóvenes competidores buscaron avanzar en un campeonato que continuará durante la jornada del sábado.

El festival mantiene su intensa programación

Además de la competición deportiva, el Gadis Surf Festival Ferrol continúa ofreciendo un amplio programa de actividades paralelas dirigidas a todos los públicos. Durante el fin de semana se celebrarán bautismos de surf y skate, actividades infantiles, talleres y propuestas artísticas que completan una cita ya consolidada como uno de los grandes eventos deportivos y de ocio del verano en Ferrol.