A Aula da Natureza-Punto de Atención á Infancia despide en Valdoviño a unha nova promoción

26 junio, 2026 Dejar un comentario 161 Vistas

Entre aplausos, con moita emoción e máis dunha bágoa, a Aula da Natureza-Punto de Atención á Infancia despedía a unha promoción máis. Como non podía ser doutro xeito, os nenos «maiores» tiveron a súa festa de graduación.

Fuente Concello de Valdoviño

Foron Aria, Chloe, Gala, Leo, Luca, Martina, Mateo, Mía e Xabi. Non faltou o audiovisual nin os agasallos, elaborados este ano nos talleres de Aspaneps, que entregou o alcalde, Alberto González, e a concelleira de Servizos Sociais, Rosana García, quenes puxeron en valor o extraordinario traballo do equipo de educadoras que forman Montse, Rosi e María.

As familias, presentes no acto, agasallaron tamén ás profes cuns detalles ben fermosos. 

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