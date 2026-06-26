A Aula da Natureza-Punto de Atención á Infancia despide en Valdoviño a unha nova promoción

Entre aplausos, con moita emoción e máis dunha bágoa, a Aula da Natureza-Punto de Atención á Infancia despedía a unha promoción máis. Como non podía ser doutro xeito, os nenos «maiores» tiveron a súa festa de graduación.
Foron Aria, Chloe, Gala, Leo, Luca, Martina, Mateo, Mía e Xabi. Non faltou o audiovisual nin os agasallos, elaborados este ano nos talleres de Aspaneps, que entregou o alcalde, Alberto González, e a concelleira de Servizos Sociais, Rosana García, quenes puxeron en valor o extraordinario traballo do equipo de educadoras que forman Montse, Rosi e María.
As familias, presentes no acto, agasallaron tamén ás profes cuns detalles ben fermosos.