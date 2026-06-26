La Xunta de Galicia renovará la unidad móvil de donación de sangre en Ferrolterra

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Ferrol ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la campaña estival de donación de sangre ‘Un alento de vid’, impulsada por la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), en un acto celebrado en la Praza de Armas en el que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció la renovación de la unidad móvil que presta servicio en Ferrolterra.

El titular de Sanidade estuvo acompañado por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y por la directora de ADOS, Marisa López, durante una visita a la unidad móvil instalada en la ciudad, una de las primeras paradas de la campaña de verano, cuyo objetivo es reforzar las reservas de sangre en un periodo especialmente delicado para los hospitales gallegos.

Una nueva unidad móvil para Ferrolterra

Durante su intervención, Antonio Gómez Caamaño anunció que la Xunta ha sacado a licitación, por 525.000 euros, la adquisición de una nueva unidad móvil de donación que sustituirá a la actual en Ferrolterra.

El conselleiro explicó que el nuevo vehículo será «máis moderno, máis confortable e mellor preparado para acoller a solidariedade da cidadanía«, y recordó que esta actuación da continuidad al plan de renovación del parque móvil de ADOS iniciado en 2018, gracias al cual ya se han incorporado otras seis unidades con una inversión superior a los dos millones de euros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de agosto, con el objetivo de que el nuevo vehículo pueda entrar en funcionamiento en los próximos meses.

Ferrol, ejemplo de solidaridad

Gómez Caamaño destacó el compromiso de la ciudadanía ferrolana con la donación de sangre y recordó que durante 2025 se realizaron 3.338 donaciones en la ciudad, situando a Ferrol como la tercera de las siete grandes ciudades gallegas en tasa de participación, con 51 donaciones por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media gallega y nacional.

El conselleiro agradeció la implicación de los donantes y también la colaboración de entidades como Navantia, la comunidad educativa, el Campus de Ferrol —que registra la mayor tasa de donación universitaria de Galicia— y el Racing Club Ferrol por su apoyo a las campañas de sensibilización.

En el conjunto de la comarca se registraron el pasado año 5.371 donaciones, repartidas entre Ferrol, Narón, Fene, Cedeira, Ares, Valdoviño, Neda, Mugardos, San Sadurniño, As Somozas y Moeche.

«Doar sangue é doar vida»

Por su parte, el alcalde de Ferrol animó a la ciudadanía a participar en la campaña y destacó el carácter solidario de la ciudad.

«Ferrol é unha cidade solidaria e sempre tendemos a man cando ADOS o precisa e hoxe facémolo lembrando que doar sangue é doar vida. Un xesto pequeno en tempo e esforzo resulta enorme para milleiros de persoas que hoxe precisan unha transfusión para superar unha enfermidade, unha intervención ou unha situación de emerxencia«, afirmó José Manuel Rey Varela.

Desde ADOS recuerdan que los hospitales gallegos necesitan alrededor de 400 donaciones diarias para garantizar la actividad asistencial y atender las necesidades de pacientes que requieren transfusiones por intervenciones quirúrgicas, enfermedades o situaciones de urgencia.

Objetivo: 22.000 donaciones durante el verano

La campaña ‘Un alento de vida’ recorrerá cerca de 170 municipios gallegos mediante alrededor de 800 desplazamientos de las unidades móviles, con el objetivo de alcanzar 22.000 donaciones durante los meses estivales.

Desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue recuerdan que pueden donar las personas mayores de 18 años, con un peso superior a 50 kilos y que no padezcan enfermedades transmisibles por la sangre.

Asimismo, recomiendan evitar comidas copiosas antes de la donación y esperar al menos dos horas después del almuerzo para acudir a la unidad móvil.

La unidad instalada este viernes en la Praza de Armas permaneció operativa durante la mañana y volverá a abrir de 15:30 a 21:00 horas para facilitar la participación del mayor número posible de donantes.