José Antonio Álvarez Vidal toma posesión como presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao con el reto de impulsar su futuro industrial

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José Antonio Álvarez Vidal tomó posesión este viernes como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en un acto institucional en el que hizo un llamamiento a la cooperación entre administraciones y agentes económicos para convertir al puerto en uno de los motores del desarrollo industrial de Galicia y de España.

El nuevo presidente aseguró que afronta «o maior desafío» de su trayectoria profesional y expresó su compromiso de trabajar para hacer realidad «a oportunidade que se abre para o porto e que é unha oportunidade para Ferrol, para Galicia e para España«, con especial atención al desarrollo del futuro hub industrial y logístico vinculado a la automoción.

Al acto asistieron, entre otros, la conselleira do Mar, Marta Villaverde; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; la alcaldesa de Cervo, María Dolores García Caramés; el presidente saliente, Francisco Barea; el obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Francisco García Cadiñanos; representantes de Puertos del Estado, de la Armada, de la comunidad portuaria y del tejido empresarial gallego.

Una larga trayectoria en la administración pública

Natural de Ferrol y licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela, José Antonio Álvarez Vidal llega a la presidencia de la Autoridad Portuaria tras dirigir desde 2023 Portos de Galicia.

Con más de cuatro décadas de experiencia en la Administración autonómica, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en varias consellerías de la Xunta, además de desempeñar funciones como jefe territorial en A Coruña de diferentes departamentos relacionados con infraestructuras y movilidad.

Durante su intervención destacó el trabajo realizado por sus predecesores y elogió el equipo humano con el que cuenta la Autoridad Portuaria, al que calificó como uno de los principales activos para afrontar los retos de los próximos años. «Hai un gran equipo e estes días xa puiden comprobar a súa valía«, señaló.

El puerto, pieza clave para el futuro industrial

Uno de los ejes del acto fue el papel que desempeñará el Puerto de Ferrol en el desarrollo de los grandes proyectos industriales previstos para la comarca.

José Antonio Álvarez Vidal defendió la necesidad de trabajar conjuntamente con todas las administraciones para aprovechar la oportunidad que representa el futuro hub de la automoción y reforzar el papel del puerto como plataforma logística de referencia.

En la misma línea, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, afirmó que «o porto está no corazón da cidade. Cando o porto late con forza, a cidade late con forza e optimismo«, destacando además la importancia del equipo humano de la Autoridad Portuaria y de las empresas que integran la comunidad portuaria para el crecimiento económico del municipio.

El Gobierno destaca más de 5.500 millones de inversión en Ferrol

Durante el acto, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, subrayó que Ferrol atraviesa «o maior ciclo de investimento público da súa historia recente» gracias al impulso del Gobierno de España.

Abalde recordó que los programas vinculados a Navantia, entre ellos las fragatas F-110, el nuevo buque de aprovisionamiento en combate (AOR) y la modernización del astillero, superan los 5.500 millones de euros de inversión, con un impacto estimado de alrededor de 9.000 empleos directos, indirectos e inducidos durante la próxima década.

Asimismo, destacó las inversiones para mejorar las conexiones ferroviarias del puerto y defendió que esta infraestructura está llamada a desempeñar «un papel fundamental» en el desarrollo económico de la comarca.

En este contexto, hizo referencia al proyecto de implantación de SAIC Motor, calificándolo como «unha oportunidade histórica para a diversificación industrial de Ferrol e da comarca«, aunque apeló a la prudencia hasta que la operación quede definitivamente confirmada. Además, aseguró que «Ferrol recupera o sorriso» gracias a la recuperación industrial y a las inversiones públicas.

La Xunta pone en valor la experiencia del nuevo presidente

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacó la experiencia de José Antonio Álvarez Vidal en el ámbito marítimo-portuario y aseguró que «achega un profundo coñecemento do ámbito marítimo-portuario galego e unha sólida bagaxe profesional que serán claves para afrontar os retos desta infraestrutura estratéxica».

La responsable autonómica recordó que el puerto afronta una etapa decisiva con la posible llegada de la planta de SAIC Motor al Puerto Exterior, un proyecto que «está chamada a reforzar o tecido industrial e a competitividade económica tanto da comarca como do conxunto de Galicia» y que «conta co apoio decidido da Xunta«.

Villaverde también agradeció el trabajo desarrollado por el presidente saliente, Francisco Barea, al frente de la Autoridad Portuaria.

Un mensaje de unidad para afrontar una etapa decisiva

Las intervenciones de las distintas administraciones coincidieron en señalar que el Puerto de Ferrol afronta uno de los momentos más importantes de las últimas décadas.

El nuevo presidente insistió en que el reto exigirá «prudencia, cooperación e traballo intenso» y apeló a la colaboración entre el Gobierno central, la Xunta, las administraciones locales, la comunidad portuaria y el tejido empresarial para consolidar el crecimiento industrial de Ferrol y del norte de Galicia.

Con su toma de posesión comienza una nueva etapa al frente de una infraestructura que aspira a convertirse en uno de los principales motores logísticos e industriales del noroeste peninsular en los próximos años.