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Marcos López asume la presidencia del grupo Reganosa en sustitución de Roberto Tojeiro, quien deja el cargo «tras cumplir su compromiso y los objetivos de su mandato puente».

El presidente saliente, según informa la propia compañía en un comunicado de prensa, continuará formando parte del consejo de administración, al que el entrante ya pertenece desde 2010.

«Cuando Roberto Tojeiro accedió a la presidencia de Reganosa, en 2023, impulsó una hoja de ruta trianual y se fijó la meta de profundizar, sobre bases sólidas, en la ampliación y diversificación de la sociedad», recuerda la nota.

Y reivindica que «hoy la empresa es un 46% más internacional que entonces, ha despejado amenazas regulatorias, ha decantado actividades y ha adaptado al entorno su estructura y gobernanza».

Durante el período 2023-2026, Reganosa ha añadido Australia y otros diez países a la lista de mercados donde ha operado infraestructuras o bien prestado servicios, de manera que ahora suman 35 naciones en los cinco continentes.

Las inversiones del grupo en ese tiempo han alcanzado los 157 millones de euros y destacan la adquisición de un 25% de Musel E-Hub, la incorporación a Reganosa Holdco del 15% de Regasificadora del Noroeste S.A. que poseía Sojitz, la compra de Saltos del Cinca a Plenium Partners y Bankinter, y la instalación del compresor de BOG (boil-off gas) en la terminal de Mugardos.

A lo largo de esta presidencia, Reganosa asegura haber desarrollado y actualizado sus proyectos renovables, y consolidado el nuevo ‘hub‘ energético del noroeste peninsular, con polos en Mugardos y Gijón.

Asimismo, destaca que ha incorporado el servicio de suministro de bioGNL a barcos y cisternas. También ha entrado en el segmento de la generación energética verde con activos propios. «Además, en la etapa que ahora culmina, la compañía ha evolucionado sus capacidades digitales, ha lanzado una plataforma 360 de eficiencia energética para industrias y hogares (OIIO), ha renovado dos tercios de su equipo directivo y ha impulsado junto a dss+ (antigua Dupont) un plan de transformación de la seguridad», indica.

El intervalo 2023-2026 también ha venido marcado por el aval definitivo del Tribunal Supremo a la tramitación administrativa de la terminal de energía de Mugardos, una infraestructura cuyo ‘project finance’ acaba de quedar «amortizado por completo«, según Reganosa.

De este período resalta asimismo la celebración del vigésimo quinto aniversario de la sociedad, que en 2024 sirvió para poner en valor algunas de las aportaciones de Reganosa a Galicia.

Durante esta presidencia, Roberto Tojeiro hizo tándem con el director general de Reganosa, Rodrigo Díaz, quien ahora hará equipo con Marcos López, «reforzando así la garantía de continuidad en el proyecto».

MARCOS LÓPEZ

El séptimo presidente en la historia de Reganosa, según la compañía, la conoce «al detalle». Vinculado a ella desde su origen, es el consejero con mayor antigüedad, tras Roberto Tojeiro.

Desde 2020, además, pertenece al comité ejecutivo del holding y encabeza la comisión de nombramientos y retribuciones del consejo.

Marcos López (A Coruña, 1962) presenta una trayectoria enfocada en planificación estratégica, desarrollo corporativo y banca de inversiones.

Entre 1999 y 2025 fue director de Mercado de Capitales de Inditex, mientras que en los diez años anteriores había desarrollado su carrera en el sector financiero en First National Bank of Chicago, Research Associates y la Sociedad de Valores y Bolsa del Banco Bilbao Vizcaya, con operaciones relevantes en Endesa, EDP, Repsol, Red Eléctrica e Iberdrola, entre otros.

El presidente entrante obtuvo un MBA por la IE University Business School (Madrid) y es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá. Asimismo, ha realizado cursos de posgrado sobre regulación y operación de sistemas eléctricos en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza).