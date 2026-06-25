O Parrulo Ferrol refuerza su portería con el internacional Alejandro Palazón

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O Parrulo Ferrol continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada con la incorporación del portero Alejandro Palazón González. El guardameta, de 23 años, llega al conjunto ferrolano tras competir durante las tres últimas campañas en la Primera División con Xota FS y está considerado como uno de los porteros jóvenes con mayor proyección del fútbol sala español.

La entidad ferrolana suma así un nuevo refuerzo para una de las posiciones clave del equipo, apostando por un jugador con experiencia en la élite y un amplio margen de crecimiento.

Una trayectoria marcada por el talento y la selección española

Formado en la cantera de ElPozo Murcia, Alejandro Palazón fue internacional con España en las categorías sub-17, sub-19, sub-21 y sub-23, consolidándose como uno de los guardametas más destacados de su generación.

Entre los logros de su carrera figura la conquista del Campeonato de Europa con la selección española sub-19, un éxito que confirmó su progresión antes de dar el salto al fútbol sala profesional.

Posteriormente recaló en Xota FS, donde ha competido durante las tres últimas temporadas en la máxima categoría, acumulando experiencia frente a algunos de los mejores jugadores del panorama internacional.

Seguridad bajo palos y buen juego con los pies

Desde el punto de vista deportivo, Palazón destaca por su rapidez de reacción, su capacidad de anticipación y su serenidad en la portería. A ello se suma un buen manejo del balón con los pies y un saque preciso que facilita la salida ofensiva del equipo.

Estas cualidades encajan con la idea de juego que pretende desarrollar O Parrulo Ferrol en su regreso a la Primera División, donde buscará competir con garantías frente a los mejores equipos del campeonato.

Un fichaje que refuerza el proyecto de O Parrulo

Con la incorporación de Alejandro Palazón, el club continúa apostando por futbolistas jóvenes, con proyección y comprometidos con un proyecto deportivo que aspira a consolidarse en la élite del fútbol sala nacional.

Además de su rendimiento sobre la pista, desde la entidad destacan que su trayectoria puede servir de ejemplo para los jugadores y jugadoras de la cantera, al representar el camino que puede llevar desde el fútbol base hasta la élite gracias al esfuerzo, la constancia y el trabajo diario.

La llegada del internacional español supone un nuevo paso en la planificación deportiva de O Parrulo Ferrol, que sigue reforzando una plantilla diseñada para afrontar con ambición la próxima temporada y devolver la ilusión a la afición de A Malata.