Herido un camionero tras caersu vehículo por un terraplén de unos 30 metros en Cabanas (A Coruña)

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Un camionero ha resultado herido en la mañana de este jueves tras caer el vehículo que conducía por un terraplén de unos 30 metros de desnivel en la localidad de Cabanas.

Según informa el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 8.10 horas en el punto kilométrico 3 de la AC-563, de Vilar do Colo a As Pontes, según una llamada de un particular al Centro.También se recibió la llamada de un particular, en el 061, que precisamente pasaba por la zona del suceso avisando de la caída del camión y que se oían pitidos posiblemente solicitando ayuda.

Desde el CIAE-112 se solicitó ayuda a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de O Eume con base en As Pontes y al Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES de Mugardos, así como a los servicios de mantenimiento de la carretera. En el lugar se dieron cita tres dotaciones, nueve bomberos, de As Pontes y Mugardos, con vehículos.

Pese a resultar herido, el conductor del camión, J L. R.R. de 58 años de edad, que transportaba electrodomésticos de la empresa Einsa , en Campolongo hacia Lugo, pudo salir por su propio pie.

A la llegadas de los bomberos comprobaron que dada la distancia desde el camión a la carretera y que había dificultades para poder trasladar a pie al accidentado se habilitó una camilla que fue subida por medio de varias cerdas. Ya en la carretera el herido fue atendido por los técnicos del servicio médico de la ambulancia medicalizada del 061 y trasladado a los servicios de urgencias del hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) de Ferrol.