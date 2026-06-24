PSOE, BNG y Ferrol en Común piden convocar un nuevo Consello Escolar Municipal antes del final del curso

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Los grupos municipales de PSOE, BNG y Ferrol en Común han solicitado al gobierno local la convocatoria de una nueva sesión del Consello Escolar Municipal antes de que finalice el curso 2025-2026, después de que la reunión prevista para la tarde del martes 23 de junio tuviera que suspenderse por falta de quórum.

Las tres formaciones consideran que la fecha y el horario elegidos hacían previsible una escasa asistencia y critican que la presidenta en funciones y concejala del área decidiera levantar la sesión y aplazarla hasta el próximo mes de septiembre.

Critican la fecha elegida

La oposición asegura que ya había advertido previamente de que la convocatoria, fijada para las 18:30 horas de la tarde de San Xoán y coincidiendo con una alerta roja por altas temperaturas, no era la más adecuada para favorecer la participación de los integrantes del órgano.

A su juicio, el aplazamiento hasta septiembre transmite la imagen de que el Consello Escolar Municipal es un mero trámite administrativo y no un espacio de diálogo para abordar las necesidades de los centros educativos de la ciudad.

Reclaman abordar las necesidades de los centros

PSOE, BNG y Ferrol en Común sostienen que el curso 2025-2026 finaliza con numerosas cuestiones pendientes que consideran prioritarias.

Entre ellas citan los problemas relacionados con las actividades extraescolares que dependen del Concello, la falta de profesorado de apoyo en centros como el CEIP Ponzos, la demora en infraestructuras vinculadas a los colegios Ferrol Vello y Concepción Arenal, la petición de la ANPA del CEIP Esteiro para instalar un ascensor o la imposibilidad de utilizar el ascensor ya instalado en el CEIP Pazos-Mestre García Niebla, que, según denuncian, continúa sin poder entrar en funcionamiento un año después por falta de licencias.

También incluyen entre sus reivindicaciones la reparación de la cafetería del IES Sofía Casanova y el deterioro que, afirman, sufre el CEIP Ángela Ruíz Robles.

Solicitan una nueva convocatoria antes del 30 de junio

Los tres grupos defienden que todavía existe margen para celebrar una nueva reunión antes del cierre oficial del curso escolar, previsto para el 30 de junio, e incluso plantean que, si fuera necesario, se convoque durante la primera semana de julio en horario de mañana.

En su comunicado, PSOE, BNG y Ferrol en Común consideran que la suspensión del Consello Escolar Municipal y su aplazamiento hasta septiembre evidencian una falta de voluntad del gobierno del Partido Popular para mantener un diálogo permanente con la comunidad educativa y con los distintos agentes implicados en la enseñanza en Ferrol.