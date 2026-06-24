El grupo ferrolano BÖJ recibe el Premio de la Música de la SAF

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Sociedad Artística Ferrolana otorga además la Primera Medalla «Sotomayor» al pintor Pepe Barreiro Gómez y nombra Socios de Honor al periodista Isidoro Valerio, la historiadora María Fidalgo Casares y al director del Parador de Turismo, José Antonio Cedena Teodosio.

La Sociedad Artística Ferrolana-SAF, ha concedido el premio de la música ‘Gregorio Baudot 2026′ al grupo ferrolano BÓJ, que cuenta con un interesante historial artístico constituido íntegramente por composiciones propias con influencias de músicas de culturas atlánticas. Este premio anual es sobre todo un reconocimiento y una exaltación a la destacada labor de los diferentes grupos musicales o cantantes.

Asimismo con motivo de los 150 años del nacimiento del insigne pintor ferrolano Fernando Álvarez de Sotomayor, ha acordado la creación del premio anual «Medalla Sotomayor» que este año recae en Pepe Barreiro Gómez, Forcarei (1940), reconocido como continuador de la renovación del vanguardismo histórico. El premio será entregado dentro de los actos de la celebración de la festividad de Fray Angélico, patrón de los artistas pintores. Asimismo con motivo de los 150 años del nacimiento del insigne pintor ferrolano Fernando Álvarez de Sotomayor, ha acordado la creación del premio anual «Medalla Sotomayor» que este año recae enForcarei (1940), reconocido como continuador de la renovación del vanguardismo histórico. El premio será entregado dentro de los actos de la celebración de la, patrón de los artistas pintores.

La asamblea ratificó la celebración del Premio Hernán Esquío de poesía en su cuadragésima segunda edición, el certamen de narraciones cortas Dr. Álvaro Paradela, los premios de poesía y relatos de temática marinera «Boca de la Ría«, «Brisas del Mar« y el certamen de periodismo «Camilo José Cela».

En el mes de octubre tiene previsto celebrar una exposición de pintura colectiva sobre PAISAJE GALLEGO, y seguirá manteniendo su colaborando con el Museo Naval de Ferrol en la convocatoria del Premio de pintura de la Mar Almirante, y con el asesoramiento y colaboración con la edición del premio sobre el Paisaje Gallego, que convoca el Concello de San Saturnino.

En su apartado de Arte Gastronómico se aprobó la edición de un nuevo cuaderno dedicado a los «Empresarios de Ferrolterra» y la XXXII edición de la revista «POESIA GALICIA», con la valiosa colaboración de escritores y poetas gallegos. También contemplan editar un cuaderno con semblanza de la totalidad de los «Poetas ferrolanos« de todos los tiempos, y una revista anual sobre papel titulada «Galicia MUSICAL/ Siglo XXI».

Por último, se aprobó por unanimidad el nombramiento de Socios de Honor a favor del periodista Isidoro Valerio, la historiadora, investigadora y crítica de arte María Fidalgo Casares y del director del Parador de Turismo de Ferrol, José Antonio Cedena Teodosio.