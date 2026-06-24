Cientos de empleados del comercio de alimentación de A Coruña han secundado las protestas de este martes

Cientos de empleadas y empleados del comercio de alimentación de la provincia coruñesa han secundado las protestas convocadas este martes en las ciudades de A Coruña, Santiago y Ferrol, además de la localidad de Ribeira.

Emplazados por UGT, CCOO, CIG y USO, en la urbe coruñesa, unas 400 personas se han movilizado, desde la plaza de Lugo y hasta la de San Agustín, con una pancarta con el lema ‘Comercio alimentación en lucha por un convenio digno’.

También con carteles de ‘Violencia es no llegar a fin de mes‘ o ‘Convenio digno, salario justo’, así como ‘Froiz, la miseria en la casa’ o ‘Gadis, escucha estamos en lucha’ ya que responsabilizan a ambos grupos de distribución alimentaria de liderar la negociación de la patronal.

El secretario de Acción Sindical de CIG-Servizos, Roberto Pérez, ha remarcado que el convenio del sector está «vencido desde el año pasado» y ha explicado que, tras ocho reuniones con la patronal, «ni hay garantía del IPC».

Respecto a las demandas, ha señalado que se busca «dignificar el trabajo y salario, con trabajadoras con jornada elevadísima y salarios pésimos, que no pasan de los 1.100 euros«. «Lo que están haciendo es competir entre ellos a ver quién paga menos», ha dicho para asegurar que, con la propuesta empresarial, «dentro de cinco años llegarían a duras penas a los 1.300 euros brutos».

OTRAS DEMANDAS

Por su parte, Nuria García, representante de UGT y con 20 años de trabajo en una de estas empresas, ha indicado que el salario solo les subió en este tiempo «en cien euros». «Con el sueldo que cobramos no llegamos a fin de mes», ha reiterado para denunciar, además, que «hay centros que ni hay el descanso que establece la ley».

«Seis meses de negociación sin avance por parte de la patronal«, ha recalcado Iván Cordeiro, secretario xeral de la Federación de Servizos de CCOO, que ha recordado que piden también reducción de jornadas y conciliación. Mientras, al respecto de este conflicto y otros como hostelería y metal, en un artículo remitido a medios de comunicación, manifiesta que las personas trabajadoras reclaman participar «de manera justa en la riqueza que contribuyen a generar».

VARIAS JORNADAS DE PARO

Esta convocatoria de huelga, a la que seguirá otra más el miércoles, ha tenido lugar tras dos anteriores con «tiendas y almacenes en mínimos», según CIG-Servizos, que ha destacado el «seguimiento«.

Las centrales sindicales denuncian «bloqueo» por parte de la patronal a la negociación colectiva, con críticas en concreto al posicionamiento de Froiz y Gadis. Además, tildan de «miseria» la propuestas en aspectos como la capacidad adquisitiva o la mejora de condiciones laborales.

Por su parte, la Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña culpa a los sindicatos de rechazar la propuesta de acudir a un procedimiento de mediación ante el Consello Galego de Relacións Laborais.

Tras ocho reuniones entre las partes, la patronal asegura que continúa defendiendo «la necesidad de buscar un acuerdo posible». La propuesta de esta asociación, según afirma, incluye incrementos salariales «acumulados cercanos al 10% en los próximos cuatro años», así como «mejoras sociales y organizativas».