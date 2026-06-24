Más de 250 deportistas se han dado cita en la XXV Liga Comarcal de Judo de Ferrolterra

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Más de 250 judocas se dieron cita en las Instalaciones Deportivas de la Armada (Batallones) para participar en la “Liga Comarcal de Judo de Ferrolterra”, organizadas por el club Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra en colaboración con el Concello de Ferrol.

En el primer turno de competición se disputó la tercera y última jornada del Ranking Intercentros de Ferrolterra, en el que competían 100 judocas, imponiéndose en la clasificación final los siguientes judocas en las diferentes categorías:

Cadete. Xoel Siso (Miño); Infantil. Xabi Mauriz (Narón); Alevin. Alberto Troncoso (Narón); Benjamin. Iago Rubianes (Miño).

En el segundo turno se disputó la “Liga Comarcal de Judo de Ferrolterra” por equipos en categoría sub 9 y sub 11, e individual Minis y Biberones. En este turno se unieron los clubes Liceo La Paz de A Coruña y Judo Blume de Ponferrada invitados por la organización. Los resultados finales fueron los siguientes:

Sub 11: Liceo La Paz (Coruña), AD Judo Ferrolterra, AA VV Lago (Valdoviño) y Bertamirans-Teixeiro

Sub 09: Liceo La Paz “Verde” (Coruña), Utopia Fitness Club (Narón), Mercedarias Ferrol y Liceo La Paz “Blanco» (Coruña)

En categoría de Biberones, el campeón fue Unay Vázquez de Blume (Ponferrada) y en Minis los vencedores fueron: Leo Mosquera y Juan López (Utopia Fitnees Club de Narón) y Enzo Gómez de Cabanas

Durante está jornada se premió a los mejores judocas del club, que consiguieron resultados este año a nivel nacional: Alba de Bernardo, June Moreno, Alejandra Álvarez, Mario Tenreiro y Hugo López. Así como hubo un momento de reconocimiento y agradecimiento a los patrocinadores principales del club, ODC Space, Maderas Pereira y Serantes Instalaciones y Reformas.

En la jornada de tarde, 60 judocas realizaron el examen de paso de grado desde Naranja a cinturón Marrón.