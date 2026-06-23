Otro nuevo incendio forestal en A Capela. El iniciado el domingo ya está controlado

23 junio, 2026 Dejar un comentario 148 Vistas

Fot. arch

Desde las 5.27 horas de este martes, día 23, está activo un incendio forestal en el ayuntamiento de A Capela, parroquia homónima, que según las últimas estimaciones provisionales afecta alrededor de 8 hectáreas, todas ellas dentro del Parque Natural de las Fragas do Eume.

Para su extinción se movilizaron, según informa a Galicia Ártabra la Consellería de Medio Rural a las 11,30 horas, , 3 técnicos, 10 agentes, 19 brigadas, 14 motobombas y 2 palas.Asimismo colaboran en la extinción 3 helicçopteros y 3 aviones.

Controlado el incendio iniciado el domingo

A las 0.55 horas de este martes quedó controlado otro fuego registrado en este mismo ayuntamiento de A Capela , parroquia homónima, que se iniciaba el domingo a las 4.06 horas y que según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie de unas 30 hectáreas. Para su extinción se movilizaron por lo de ahora 2 técnicos, 15 agentes, 24 brigadas, 26 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 2 aviones.

Lea también

Servicios Sociais de Valdoviño axuda a tramitar solicitudes no programa de turismo do IMSERSO

O goberno central vén de convocar unha nova edición do programa Turismo para maiores do …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *