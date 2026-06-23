Otro nuevo incendio forestal en A Capela. El iniciado el domingo ya está controlado

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Desde las 5.27 horas de este martes, día 23, está activo un incendio forestal en el ayuntamiento de A Capela, parroquia homónima, que según las últimas estimaciones provisionales afecta alrededor de 8 hectáreas, todas ellas dentro del Parque Natural de las Fragas do Eume.

Para su extinción se movilizaron, según informa a Galicia Ártabra la Consellería de Medio Rural a las 11,30 horas, , 3 técnicos, 10 agentes, 19 brigadas, 14 motobombas y 2 palas.Asimismo colaboran en la extinción 3 helicçopteros y 3 aviones.

Controlado el incendio iniciado el domingo

A las 0.55 horas de este martes quedó controlado otro fuego registrado en este mismo ayuntamiento de A Capela , parroquia homónima, que se iniciaba el domingo a las 4.06 horas y que según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie de unas 30 hectáreas. Para su extinción se movilizaron por lo de ahora 2 técnicos, 15 agentes, 24 brigadas, 26 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 2 aviones.