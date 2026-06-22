Fangoria, Bombai y Yoly Saa abrirán las fiestas de verano de Ferrol con un gran concierto en la Praza de Armas

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Las fiestas de verano de Ferrol 2026 arrancarán el próximo 21 de agosto con un gran concierto en la Praza de Armas protagonizado por Fangoria, Bombai y la artista gallega Yoly Saa, dentro del espectáculo ‘La noche de Cadena 100’, que regresa a la ciudad, en uno de los eventos habituales de estas fechas.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, fue el encargado de desvelar los nombres de los artistas que actuarán tras la lectura del pregón, en una cita musical que supondrá una inversión municipal de 79.860 euros.

Fangoria, principal reclamo de la noche

El dúo formado por Alaska y Nacho Canut, uno de los grandes referentes del pop electrónico español, será el principal atractivo del concierto.

El público podrá disfrutar de algunos de sus temas más populares, como ‘Dramas y comedias’, ‘No sé qué me das’ o ‘A quién le importa’, habituales en unos directos que suelen reunir a miles de espectadores.

Además, Ferrol acogerá la presentación en exclusiva de su nuevo trabajo discográfico, ‘La verdad o la imaginación’, convirtiéndose en una de las primeras ciudades en escuchar en directo las canciones del nuevo álbum.

Bombai llevará su pop-rock festivo a la Praza de Armas

La banda valenciana Bombai también formará parte del cartel con un repertorio marcado por su sonido fresco y optimista.

Canciones como ‘Solo si es contigo’, ‘Vuela’ o ‘Superhéroes’ serán algunas de las protagonistas de un concierto pensado para fomentar la participación del público y el ambiente festivo.

La gallega Yoly Saa completa el cartel

La programación se completa con la actuación de Yoly Saa, una de las voces emergentes del panorama indie-pop gallego.

La artista presentará en directo las canciones de su primer trabajo, ‘Magma’, un proyecto caracterizado por composiciones de marcado carácter emocional y una interpretación íntima que ha conectado con un público cada vez más amplio.

Inicio de una programación que seguirá creciendo

José Manuel Rey Varela mostró su confianza en que la Praza de Armas registre una gran asistencia en este primer gran evento de las fiestas y avanzó que en las próximas semanas se irán anunciando nuevos artistas y actividades para completar la programación estival.

«Queremos que Ferrol volva vivir un verán cheo de actividade, coas rúas animadas e cheas de xente«, afirmó el alcalde, quien recordó que las tres últimas ediciones de las fiestas alcanzaron cifras récord de participación.