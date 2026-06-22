Rey Varela reclama al gobierno central inversiones estratégicas para garantizar el futuro del naval en Ferrol

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha remitido una carta al presidente de Navantia, a la presidenta de la SEPI y al ministro de Hacienda para trasladar la posición unánime aprobada por el Pleno municipal en febrero sobre el futuro Plan Estratégico de Navantia 2026-2029.

El regidor, tal y como daba a conocer este lunes en rueda de prensa tras la junta de gobierno local, reclama al gobierno central inversiones estratégicas que permitan garantizar la competitividad de los astilleros de la ría y asegurar el futuro de una industria que considera fundamental para el desarrollo económico y social de la comarca.

«Defendemos os intereses de Ferrol por riba de todo nun sector estratéxico como é o naval«, afirmó Rey Varela.

Dos nuevos diques como principal reivindicación

El alcalde recordó que Ferrol lleva años reclamando inversiones que refuercen la capacidad productiva de los astilleros y volvió a situar la construcción de dos nuevos diques como una actuación prioritaria.

A su juicio, estas infraestructuras son imprescindibles para mantener la competitividad internacional de los astilleros una vez finalice el programa de construcción de las fragatas F-110 y garantizar nuevas cargas de trabajo en el futuro.

Más apuesta por la eólica marina y la innovación

Además de los nuevos diques, Rey Varela reclamó una mayor implicación del gobierno del Estado en el desarrollo de la eólica marina, un sector que calificó de estratégico y que, según señaló, atraviesa un momento de incertidumbre tras años de expectativas de crecimiento.

El alcalde también defendió el impulso definitivo a la fábrica de turbinas y un incremento de las inversiones destinadas a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), con el objetivo de consolidar nuevas oportunidades industriales vinculadas al sector naval.

Refuerzo de las plantillas

Entre las demandas trasladadas al gobierno central, el Concello también solicita que el futuro Plan Estratégico de Navantia incorpore compromisos concretos para aumentar las plantillas de la empresa principal de forma proporcional a las necesidades actuales y futuras del sector.

Rey Varela expresó su deseo de que «o Goberno de Pedro Sánchez incorpore neste plan os investimentos e os recursos humanos necesarios para garantir o futuro de Ferrol e da súa industria naval«.

Un sector clave para la economía de la comarca

El regidor recordó que durante más de tres siglos Ferrol ha construido su identidad alrededor del mar y de la construcción naval, una actividad que sostiene una amplia red de empresas auxiliares, proveedores y profesionales de la que dependen miles de familias de la comarca.

Por ello, apeló al diálogo entre administraciones para alcanzar un acuerdo que garantice crecimiento, empleo de calidad y estabilidad para el sector.

Como cierre, José Manuel Rey Varela aseguró que Ferrol no renunciará a recuperar el peso industrial y el empleo perdidos con la reconversión naval, defendiendo que la ciudad dispone del talento, la experiencia y las infraestructuras necesarias para volver a ocupar un papel protagonista en la industria naval.