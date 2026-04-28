El puerto deportivo de Ortigueira renueva las torretas de suministro

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Se han instalado 12 nuevas torretas que permiten dotar de servicios básico a las 130 plazas de embarcaciones con las que cuenta el puerto.

El Concello de Ortigueira anuncia la finalización de los trabajos de mejora en las instalaciones del puerto deportivo, donde Portos de Galicia ha procedido a la instalación de doce nuevas torretas de suministro de agua y electricidad. Esta actuación ha concluido esta misma semana.

La intervención ha permitido dotar de servicios básicos a las 130 plazas para embarcaciones de recreo con las que cuenta actualmente el puerto de Ortigueira. Con esta renovación se da cumplimiento a una demanda trasladada por el propio Concello y por los usuarios habituales de los pantalanes, quienes solicitaban una modernización de los sistemas para ofrecer un mejor servicio.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, ha destacado que “estos trabajos son una muestra del compromiso institucional por mantener unas instalaciones de primer nivel que no solo benefician a los vecinos, sino que también potencian el atractivo turístico y náutico de la villa”.

Calvín ha señalado que la culminación de estas tareas representa un paso adelante muy importante para el puerto deportivo puesto que, según sus palabras “gracias a esta inversión se ofrece una respuesta a los usuarios de los pantalanes que ahora cuentan con unas instalaciones mucho mejores”.

La inversión total de esta actuación ha ascendido a 15.000 euros.