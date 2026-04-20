A alcaldesa de Narón recibe unha representación de Aspaneps con motivo do seu 45+1 aniversario

20 abril, 2026

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, recibiu este luns no Concello unha representación da asociación Aspaneps, entidade sen ánimo de lucro de referencia na comarca no ámbito da atención a persoas con discapacidade intelectual e do apoio ás familias.

Xuntanza Aspaneps con la alcaldesa de Naron

Aspaneps desenvolve desde hai máis de catro décadas un traballo centrado na inclusión social, a atención temperá, o acompañamento educativo e o impulso de servizos e actividades orientadas a mellorar a calidade de vida de persoas con diversidade funcional e da súa contorna familiar. A entidade mantén unha relación estable e continuada co Concello de Narón, que vén colaborando con diferentes iniciativas, programas e accións de sensibilización e apoio ao longo dos anos.

A xuntanza enmárcase na preparación da conmemoración do 45+1 aniversario de Aspaneps, unha efemérede coa que a asociación quere poñer en valor a súa traxectoria e evolución, así como reforzar o seu compromiso de futuro. O
acto central terá lugar o próximo 16 de outubro en Ferrol e contará coa participación de profesionais, familias e especialistas vinculados aos ámbitos da infancia, a xuventude e a discapacidade.

Durante o encontro, a alcaldesa agradeceu a invitación e destacou a importancia do labor que realiza a entidade na comarca, subliñando o papel esencial que desempeña na construción dunha sociedade máis inclusiva.

Marián Ferreiro puxo en valor a colaboración entre Aspaneps e o Concello de Narón, “unha relación consolidada ao longo do tempo que permite avanzar enpolíticas sociais máis próximas, humanas e eficaces”, e expresou o apoio municipal a esta celebración como recoñecemento á traxectoria da entidade.

Lea también

Un motorista herido grave al colisionar contra él un coche, en Xuvia, Narón

  Un motorista resultó herido al colisionar con su vehículo contra un coche, en la …

