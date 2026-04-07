Inscripciones abiertas en Valdoviño en la II etapa guiada por la Ruta Costera, entre San Xiao y Outeiro

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Se celebra este sábado, con salida del mirador de Pantín a las 10 horas. Tendrán preferencia las personas que cubrieron la 1ª etapa.

El Ayuntamiento de Valdoviño abre inscripciones en la segunda etapa de la Ruta Costera, que se celebra este sábado 11 de abril, con salida a las 10:00 horas del Mirador de San Xiao, en Pantín. Serán 12 km, hasta alcanzar el estacionamiento de la playa de Outeiro (Lago), en un recorrido con dificultad media y duración estimada de 3 horas.

Entre los principales espacios de interés están la playa y laguna de la Frouxeira. El itinerario organizado por la concejalía de Cultura y Turismo estará guiado por la firma Portal Norte, y con plazas limitadas, también preferencia de inscripción a las personas participantes en la primera etapa celebrada el pasado viernes -entre Porto do Cabo y el Mirador de San Xiao-.

Para anotarse en la iniciativa, gratuita, es preciso enviar un whatsapp al número 648 87 77 80 -de 10:00 la 16:00 horas-. La Ruta Costera permite a vecinos y visitantes recorrer el municipio de norte a sur, desde Porto do Cabo, en Vilarrube, hasta Campelo, en Meirás.

El Ayuntamiento invita a descubrirla a través de tres etapas guiadas. La primera, en plena Semana Santa; la segunda este sábado, y la tercera, el 18 de abril (en este caso, se informará también de la apertura de un plazo específico para anotarse).

En cada etapa se trata de un itinerario lineal, con el que el regreso corre por cuenta de las personas participantes.